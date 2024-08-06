В усіх підрозділах ЗСУ створять патронатні служби для військових та їхніх родин – Генштаб

В усіх бойових бригадах Збройних сил України запровадять штатні патронатні служби, які допомагатимуть членам родин загиблих (померлих), зниклих безвісти та полонених військовослужбовців.

Рішення про створення служб ухвалив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Генеральний штаб.

Особливості організації їхньої діяльності затвердили в Концепції впровадження соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у системі цивільно-військового співробітництва ЗСУ.

Патронатні служби, як інформує "Суспільне", діятимуть з 1 жовтня 2024 року в усіх підрозділах ЗСУ і займатимуться:

загальним інформуванням;

супроводом поранених у закладах охорони здоров’я;

координацією та забезпеченням зв’язку із сім’ями полонених, зниклих безвісти чи загиблих (померлих).

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"Відповідні підрозділи будуть розгорнуті в складі вже діючих штатних підрозділів цивільно-військового співробітництва Збройних Сил України, які мають окрему структуру та вертикаль на всіх рівнях військового управління", – заявив начальник Центрального управління цивільно-військового співробітництва Олександр Кутков.

Очікується, що до складу співробітників новоутворених служб увійдуть військовослужбовці ЗСУ, які повернулися з полону, отримали травми або за станом здоров’я не можуть брати участь у введенні бойових дій.

Також працівниками служб будуть фахівці, які надаватимуть підтримку з медичного, фінансового, кадрового, психологічного напрямку чи зв’язків з громадськістю.

"Робота служби патронації неймовірно важлива не тільки для поранених захисників та сімей військовослужбовців, але й для усієї бригади. Бо наші оборонці знають, що ні вони, ні сім'ї не залишаться самі, і це підвищує моральний бойовий дух загалом бригади", – додала представниця 3 штурмової бригади старший лейтенант Олена Толкачова.

Раніше ми розповідали про те, що незабаром рідні полонених та зниклих безвісти отримуватимуть сповіщення в "Дії" від Координаційного штабу, щоб боротися з дезінформацією та шахрайством.