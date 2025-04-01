В Ужгороді учень приніс до школи макет міни: через це заклад довелося евакуювати

Батьків учня, який приніс до школи макет міни, можуть притягнути до відповідальності

В одній зі шкіл Ужгорода виявили підозрілий предмет, через що евакуювали учнів та персонал. На місці піротехніки встановили, що ним виявився макет міни, яку до закладу освіти приніс п'ятикласник.

Про інцидент повідомили в поліції Закарпатської області.

Фото: ГУНП в Закарпатській області Фото: ГУНП в Закарпатській області

У коментарі для "УП. Життя" речниця головного управління Нацполіції регіону Анна Дан розповіла, що повідомлення про вибухонебезпечний предмет в одного з учнів школи правоохоронці отримали о 14:46. На той час у приміщенні закладу були переважно учні старшого віку та персонал.

Через потенційну загрозу інспекторка Служби освітньої безпеки школи розпочала негайну евакуацію присутніх. На місце прибули піротехніки, які з’ясували, що підозрілий предмет – масогабаритний макет мінометної міни калібру 82 міліметри. Предмет вилучили правоохоронці.

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За словами Анни Дан, заклад освіти продовжив працювати у звичайному режимі орієнтовано через годину після повідомлення про потенційну небезпеку.

Правоохоронці з'ясували, що макет міни до школи у своєму рюкзаку приніс один з учнів п'ятого класу. Наразі з ним та його батьками спілкуються ювенальні поліціянти.

Речниця поліції Закарпатської області додала, що поки невідомо, навіщо школяр приніс до закладу макет міни. Поліціянтка не виключає, що його батьків можуть притягнути до відповідальності.

"Поліція звертається до громадян та вкотре просить не нехтувати правилами особистої безпеки, не зберігати вдома підозрілих предметів та слідкувати за поведінкою своїх дітей.

Нагадуємо, у разі виявлення будь-яких підозрілих предметів, необхідно одразу ж повідомляти про це до поліції", – наголосили правоохоронці.