Верховний суд Японії визнав заборону одностатевих шлюбів неконституційною

Позивачі тримають банер після винесення рішення щодо одностатевих шлюбів у Токійському окружному суді 14 березня 2024 року

В Японії Верховний суд визнав заборону одностатевих шлюбів неконституційною – такою, що порушує право на рівність.

Водночас суд відхилив позов трьох одностатевих пар проти держави щодо компенсації за "завдані емоційні страждання", пише Kyodo News.

Верховний суд підтвердив історичний вердикт суду нижчої інстанції, винесений у 2021 році, згідно з яким невизнання одностатевих шлюбів порушує, зокрема, право на рівність, що захищене Конституцією.

У рішенні йдеться про те, що положення про заборону одностатевих шлюбів порушують не лише статтю 14 про право на рівність, але й статтю 24, яка говорить, що шлюб має укладатися лише за взаємною згодою "обох статей".

14 березня 2024 року позивачі прибули до суду в Саппоро для розгляду апеляції щодо позову про одностатеві шлюби Фото: Kyodo

Там також постановили, що статтю 24 можна розуміти як таку, що гарантує шлюб між особами однієї статі.

"Ця стаття не передбачала одностатевих шлюбів на момент прийняття Конституції, але "її слід тлумачити в контексті поваги до особистості", – сказав суддя Кійофумі Сайто під час оголошення рішення.

Також у рішенні йдеться про те, що "не буде ніяких недоліків чи шкоди", якщо одностатеві шлюби будуть легалізовані.

Почуття дискомфорту або відрази до одностатевих шлюбів "викликані лише чуттєвими, емоційними причинами", йдеться в рішенні.

Кійофумі Сайто додав, що такі почуття можуть бути змінені шляхом підвищення обізнаності громадськості про відсутність потреби у негативному ставленні до одностатевих пар.

Раніше уряд країни стверджував, що в Конституції передбачено лише укладання шлюбу між гетеросексуальними парами.

Також відомо, що суд відхилив позови трьох одностатевих пар проти держави про відшкодування збитків на загальну суму 6 мільйонів ієн – 40 600 доларів.

"Не можна сказати, що дискусії в Сеймі щодо положень, які не дозволяють одностатеві шлюби, явно порушують Конституцію", – пояснив рішення про відшкодування збитків суддя.

Позивачі заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

Зазначається, що Японія залишається єдиною великою промислово розвиненою країною Великої сімки, яка не легалізувала одностатеві шлюби або цивільні союзи, попри зростаючий тиск з боку ЛГБТ-спільноти та її прихильників.

Верховний суд Японії – найвищий орган судової влади у Японії. Верховний суд Японії називають "вартовим Конституції" через його монопольне право, затверджене у Конституції.

Раніше ми повідомляли, що в Японії визнали неконституційною вимогу про стерилізацію для зміни статі.