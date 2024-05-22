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В Іспанії самка шимпанзе кілька місяців не випускає з рук тіло померлого дитинчати

Вікторія Андрєєва — 22 травня, 16:18
В Іспанії самка шимпанзе кілька місяців не випускає з рук тіло померлого дитинчати
у Валенсії самка шимпанзе вже три місяці носить тіло свого мертвого дитинчати
Veroja/Depositphotos

В зоопарку "Біопарк" у Валенсії самка шимпанзе вже три місяці носить тіло свого мертвого дитинчати в руках.

Тварина таким чином переживає важку втрату, пише Reuters.

Мавпа на ім'я Наталія втратила дитинча за кілька днів після пологів. Відтоді вона не випускає тільце з рук.

"Це поведінка, яку раніше спостерігали у шимпанзе, не тільки в зоопарках, але й у дикій природі", – сказав керівник зоопарку Мігель Касарес.

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Він додав, що шимпанзе, як і люди, можуть оплакувати смерть своїх близьких. Але ситуація з Наталією доволі незвична, бо мавпа скорбить вже тривалий час.

"Наші відвідувачі, які спочатку були дуже шоковані видом мертвого немовляти. Але ми пояснюємо їм, чому ми його залишили і чому тримаємо під наглядом", – додав директор зоопарку.

Самка шимпанзе кілька місяців не випускає з рук тіло померлого дитинчати

Мігель Касарес пояснив, що у 2018 році Наталія вже втратила одного свого нащадка, тому цього разу за нею пильно спостерігають.

Нагадаємо, нещодавно вчені вперше помітили, щоб орангутанг використовував листя лікарської рослини для лікування рани.

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