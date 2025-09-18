Під безперервними обстрілами: жінка на 9 місяці вагітності евакуйовувалася з Покровська на велосипеді

Українські військові допомогли дістатися безпечного місця жительці Покровська, яка перебувала на дев’ятому місяці вагітності та намагалася самостійно евакуюватися з міста на велосипеді ризикованим маршрутом

Жителька Покровська на 9-му місяці вагітності вирішила самостійно евакуюватися з міста на велосипеді. Напередодні від чергового удару по місту загинув батько дитини.

Анну помітили українські військові та допомогли їй дістатися безпечного місця.

Про це розповіли у 25 окремій повітрянодесантній Січеславській бригаді.

Жінка виїхала з Покровська на велосипеді 10 вересня близько 10 ранку, із собою взяла лише сумку з речами та документи. Військові кажуть, що жінка їхала фактично "голим полем".

"Пані Аня поїхала таким максимально ризикованим маршрутом. Під безперервними обстрілами та загрозою FPV-дронів", – зазначив пілот дрона з позивним "Бак".

Українські військові, які допомагали жінці з евакуацією, переживали за те, аби в дорозі у вагітної не почалися перейми та вона дісталася до безпечного місця цілою, адже у повітрі над ними висіли ворожі дрони. Двічі вони націлювались на жінку, але якимось дивом оминали.

"Я подивився на неї, перепитав, чи все добре. Вона сказала "так". І все. Найцікавіше, що всі найнебезпечніші ділянки по всьому маршруту пані Анна проходила з більшим ентузіазмом, ніж ми", – пригадав "Бак".

Жінка розповіла військовим, що працювала водійкою на шахті, допомагала місцевим під час обстрілів, рятувала людей, розміновувала FPV біля свого підвалу.

"Ці історії підіймали нам бойовий настрій всю дорогу. У нас тільки привал, пані Анна кілька розповідей нам дала, ми, все, – ідемо", – розповів "Бак".

Коли Анна з військовими дісталися безпечного місця, жінку оглянув фельдшер. Він розповів, що її стан задовільний. Зі слів Анни, вона має народжувати 20-го вересня. Жінка чекає на донечку та мріє повернутися у мирний Покровськ.

Раніше ми розповідали про вагітну, яка постраждала від нічної атаки РФ на столицю та якій екстренно провели пологи