У Києві екстрено провели пологи вагітній жінці, яка постраждала внаслідок нічної атаки РФ
У Києві під час масованої російської атаки в ніч на 7 вересня постраждала 24-річна вагітна жінка. Лікарі провели їй екстрені пологи – медики борються за життя породіллі та її передчасно народженої дитини.
Про це повідомила керівниця Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург у коментарі для "Суспільного".
Посадовиця розповіла, що четверо із семи госпіталізованих після обстрілу перебувають у важкому стані. Медичну допомогу пацієнтам надають в опікових відділеннях лікарень.
Лікарка Київської міської клінічної лікарні №2 Олена Францева повідомила, що всі четверо пацієнтів перебувають у реанімації. Серед них – чоловік та жінка 72 та 74 років, 24-річний пацієнт та 24-річна пацієнтка, яка була вагітною.
"Вони отримали опіки великої площі та глибини", – додала працівниця лікарні.
Найскладніший, вкрай важкий стан, має 24-річна жінка. Вона проживає у Святошинському районі, де внаслідок атаки постраждала багатоповерхівка. Лікарі вирішили провести їй екстрені пологи.
"Було ухвалене рішення провести оперативне родорозрішення (кесарів розтин – ред.). Лікарі дістали недоношену дитину. Вона перебуває в реанімаційному відділенні", – розповіла Гінзбург.
Наразі лікарі борються за життя породіллі.
Нагадаємо, в ніч на 7 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, зокрема крилаті та балістичні ракети.
У Києві БпЛА влучили в багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах. Через атаку поранення отримали 13 людей. Двоє людей загинули, серед них – мати та її двомісячна дитина.