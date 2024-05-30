Важив майже 10 кг: кіт Мойсей з Британії вразив лікарів схудненням за допомогою плавання

У Британії ветеринари приголомшені успіхом кота Мойсея, який важив майже 10 кілограмів, а тепер худне за допомогою плавання.

Під час останнього зважування кіт мав вагу 9,1 кг – це великий прогрес для тварини, кажуть у ветклініці Avonvale Vet Centers.

"Наші досягнення з Мойсеєм викликали хвилю захоплення по всьому світу! Історія успіху отримала резонанс, а міжнародні ЗМІ висвітлювали наш випадок лікування кота з надмірною вагою за допомогою гідротерапії", – пишаються ветеринари. Історію кота розповіли видання Stratford Observer та ВВС.

Лікарка Олівія Стоукс привчила кота ходити на доріжці, а потім плавати Avonvale

9-річний кіт Мойсей, який потерпав від надмірної ваги, уже понад 3 місяці проходить курс гідротерапії у ветеринарному центрі Avonvale у Веллсборні.

Ветеринарна гідротерапевтка Олівія Стоукс розповіла, що Мойсея привели до клініки з вагою майже 10 кг. Його власник сказав, що тримав кота на дієті і заохочував до фізичних вправ, але тварина так і не схудла.

"Ми вирішили спробувати інший підхід – гідротерапію. Це дуже незвичний підхід у догляді за котами. Коти зазвичай не люблять воду, і, звісно, під час першої спроби Мойсей не був у захваті. Його потрібно було сильно заохочувати, оскільки він не хотів плавати.

На початку я спробувала поступово підвищувати рівень води для нього, як ми це робимо для собак, але він не дуже добре це переносив", – згадує Олівія Стоукс.

Лікарка також намагалася "приманити" Мойсея котячими ласощами, але і вони не викликали у нього інтересу.

Потім лікарка запустила бігову доріжку без води, щоб привчити Мойсея до звичайної ходьби. А тоді – поступово додавала води у резервуар з доріжкою, щоб кіт намагався плавати.

Зрештою, Мойсей звик до води, тож тепер він ходить, а потім плаває ще декілька хвилин. І старання приносять результати!

Найбільша маса кота становила 9,7 кг, але під час останнього зважування ваги показали 9,1 кг.

"Це втрата ваги майже на 4% приблизно за 6 тижнів, що ідеально, оскільки ми не хочемо втрачати вагу надто швидко.

Важливо те, що форма його тіла явно змінюється, оскільки він втрачає жир і нарощує м'язи. Він також набагато активніший вдома і загалом почувається набагато краще", – каже Олівія.

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Нагадаємо, раніше ми пояснювали, як і коли допомогти коту схуднути, і чому надто суворі дієти можуть закінчитись летально для домашнього улюбленця.