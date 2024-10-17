Вчені дослідили череп вимерлого виду слонів віком до 400 тисяч років: чому це важливо

Вчені дослідили знайдений понад 20 років тому череп представника вимерлого виду слонів. Виявилося, що ця тварина жила близько 300-400 тисяч років та, ймовірно, є відсутньою ланкою в еволюції цих тварин.

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Journal of Vertebrate Paleontology, пише Popular Science.

Гігантський скам’янілий череп вимерлого виду слонів знайшли у долині Кашмір в Індії. Поруч із ним лежали 87 базальтові знаряддя, яким була відведена важлива роль у подальшому дослідженні.

"Із загальної форми черепа цілком очевидно, що слон належав до палеолоксодонів – одних з найбільших наземних ссавців, які коли-небудь жили. Однак протягом деякого часу експертів спантеличувало те, що на черепі з Кашміру не було потовщеного, висунутого гребеня, який є типовим для інших черепів палеолоксодонів, знайдених в Індії", – розповів співавтор дослідження Стівен Чжан.

Повноцінні дорослі палеолоксодони мали зріст близько 3,9 метра і важили понад 900 кілограмів, що робить їх трохи меншими за сучасних слонів.

ВІДЕО ДНЯ

Палеолоксодони вперше з'явилися в Африці близько мільйона років тому. Їхні ранні види мали вузький, опуклий лоб і недорозвинений гребінь на черепі. У пізніших представників було дуже широке сплющене чоло з товстим гребенем, який виступав вперед.

Понад 20 років серед палеонтологів точилися суперечки щодо місця палеолоксодона на еволюційному дереві слонів, а також щодо того, чи може розвиток гребеня на черепі відрізняти їх від інших видів.

"За розміром, зубами мудрості та деякими іншими ознаками черепа видно, що тварина була величним слоном у розквіті сил, але відсутність добре розвиненого черепного гребеня, особливо в порівнянні з іншими черепами зрілих самців з Європи та Індії, говорить нам про те, що ми маємо справу з іншим видом", – сказав Чжан.

Вчені помітили, що череп із Кашміру найбільше схожий на інший невідомий череп з Туркменістану. Його вивчали ще у 1950-х роках, тоді й запропонували виокремити у вид Palaeoloxodon turkmenicus.

У черепа з Туркменістану також немає гребеня, тож науковці припустили, що він належить до європейського виду Palaeoloxodon antiquus, з яким має схожі риси.

"Але з появою черепа з Кашміру стає зрозуміло, що ці два зразки теоретично можуть представляти окремий вид, про який ми раніше знали дуже мало. Ймовірно, вони були широко розповсюдженими від Центральної Азії до півночі Індійського субконтиненту", – зазначив співавтор дослідження Адвайт Джукар.

Тоді вчені виміряли розкладання білка в зубній емалі черепа з Кашміру, а також дослідили кам'яні інструменти, які були поховані разом з рештками слона. Так вони дійшли висновку, що слон, якому належали рештки, жив від 300 до 400 тисяч років тому.

Так дослідники впевнилися, що череп віком та зовнішнім виглядом подібний до того, що знайшли у Туркменістані. А також підтверджує думку, що обидва вони представляють вид, відмінний від інших євразійських палеолоксодонів.

Ймовірно, доісторичні люди якимось чином використовували слона. Проте немає жодних доказів, що на нього полювали або вбили.

На думку вчених, P. turkmenicus може бути відсутньою ланкою в еволюції слонів.

Нагадаємо, вчені відкрили новий вид тиранозавра, який змінює уявлення про ареал їхнього проживання. До цього його рештки 24 роки лежали у шухляді одного з мексиканських музеїв.