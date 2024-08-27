Вчені виявили ідентичні сліди динозаврів на різних континентах: що це означає

Команда палеонтологів знайшла ідентичні набори слідів динозаврів раннього крейдяного періоду (понад 120 мільйонів років тому) на двох різних континентах. Один комплект знаходиться в Бразилії, а інший – приблизно понад 9 тисяч км до Камеруну.

Понад 260 відбитків показують, де наземні динозаври востаннє могли вільно ходити між Африкою та Південною Америкою за мільйони років до того, як два континенти розділилися.

Своїми висновками поділилась команда палеонтологів з Музею природної історії та науки Нью-Мексико.

"Ми визначили, що за віком ці сліди були схожі, як і за геологічним і тектонічним походженням. За формою вони майже ідентичні", – сказав співавтор дослідження та палеонтолог Південного методистського університету Луїс Л. Джейкобс.

Порівняно з більш відомими скам’янілими тілами зубів або кісток, скам’янілості часто містять докази того, як ці давно померлі тварини взаємодіяли з навколишнім середовищем та як воно виглядало.

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Команда археологів вважає, що більшість слідів залишили динозаври тероподи, які мали по три пальці. Їхні сліди вбиті в мул уздовж кількох стародавніх річок і озер на Гондвані (суперконтинент, що існував 120 мільйонів років тому).

"Травоїдні харчувались рослинами та підтримували харчовий ланцюг. Мулисті відкладення, залишені річками та озерами, містять сліди динозаврів, зокрема й м’ясоїдів. Це підтверджує, що у річкових долинах сформувались шляхи, якими подорожувати 120 мільйонів років тому", – додав науковець.

Певні геологічні ознаки моменту розколу континентів є в обох місцях, де розташовані виявлені сліди динозаврів. Геологічні структури, які утворилися внаслідок розриву земної кори, були присутні в обох областях.

Понад 260 відбитків показують, де наземні динозаври востаннє могли вільно ходити між Африкою та Південною Америкою Ismar de Souza Carvalho.

У цих басейнах є давні річкові та озерні відкладення та викопний пилок, які вказують на те, що цьому району близько 120 мільйонів років.

"Одним із наймолодших і найвужчих геологічних зв'язків між Африкою і Південною Америкою був вигін поблизу північно-східної Бразилії, що прилягав до нинішнього узбережжя Камеруну вздовж Гвінейської затоки. Два континенти були безперервними вздовж цієї вузької ділянки, так що тварини могли потенційно пересуватися по ньому", – додав Джейкобс.

Однак археологи зауважують, що доволі важко визначити конкретні види динозаврів, які подорожували вздовж басейнів, пише CNN.

"Якщо ваша собака та койот йдуть по мулистому ґрунту, ви можете знати, що там ходили два собачі створіння, що вони дуже схожі, але ви не зможете знати, чи це різні види. Те ж саме зі слідом динозаврів.

У всіх тварин є домашні місця. Усі тварини розширюють свій ареал та використовують ресурси за потреби. Травоїдні слідують за поживними рослинами; хижі тварини слідують своїй травоїдній їжі", – пояснив дослідник.

У той час кількість опадів сприяла створенню середовища тропічного лісу з рясною рослинністю. Тварини прийшли в басейни як з сучасної Африки, так і з Південної Америки, що призвело до змішування їх популяцій.

Пізніше, коли континенти розійшлися, цей зрив, ймовірно, спричинив розрив генетичної спадкоємності, що є ключовим рушієм еволюції.