Вміли виготовляти інструменти та лазити по деревах: про що вченим розповіли руки предків людей

Вчені з’ясували, що руки предків людей були пристосованими і для лазіння по деревах, і для створення знарядь праці.

Це дозволяє припустити, що передумови до делікатних і точних рухів почали формуватися ще до того, як ми втратили "мавпячу хватку".

Висновки дослідження опублікували у науковому журналі Science Advances, пишуть Associated Press та IFLScience.

Різні види діяльності людини, як-от лазіння, хапання або удари молотком, створюють навантаження на різні частини її пальців. У відповідь на навантаження кістки в цих ділянках потовщуються.

За допомогою 3D-сканування науковці порівняли скам'янілі кістки пальців Homo naledi з кістками гомініна Australopithecus sediba, які жили 300 тисяч років тому і 2 мільйони років тому відповідно.

РЕКЛАМА:

Обидва види мали цілу мозаїку людських і мавпоподібних характеристик. Вони використовували руки як для пересування (наприклад, лазіння по деревах), так і для захоплення та маніпуляцій предметами, що було необхідно для виготовлення знарядь праці.

Наприклад, великий палець і мізинець A. sediba були добре пристосованими для здійснення "силових хватів", які б полегшували розколювання кременю та інші вправні рухи. Інші морфологічні особливості кисті були більш пристосованими для пересування.

H. naledi мав своєрідну суміш характеристик. Деякі його пальці містили кістки, більше схожі на людські, а інші – на мавпячі.

"Це було справді дивовижно. Тому нам довелося розглянути альтернативні сценарії поведінки, які могли б призвести до такого різного навантаження (на різні кістки пальців – ред.).

Найкраще, що ми змогли придумати, – це лазіння по скелях", – розповіла співавторка дослідження Самар Сієда.

Руки H. naledi були добре пристосованим до виконання "обтискних хватів", які часто використовують скелелази. Така навичка має сенс, якщо врахувати розташування печери Райзінг Стар, де мешкали H. naledi.

"Це дуже глибока печера із величезним спуском. Тому можна припустити, що вони лазили по ній, оскільки іншого способу зайти та вийти звідти немає", – пояснила антропологиня.

Попри це, автори дослідження не роблять остаточних висновків про те, як предки людей використовували свої руки.

Однак морфологія рук доісторичних гомінінів відрізнялася великою різноманітністю, тому перехід від мавпоподібних до людських не був простим і лінійним.

Нагадаємо, науковці провели масштабне дослідження ДНК сучасних людей і з’ясували, що наші предки походять не від однієї, а щонайменше від двох давніх популяцій.