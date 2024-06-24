Виклик еволюції: вчені дослідили крихітні льодовикові водорості, які спростилися для виживання

Вчені дослідили льодовикові водорості, які спростили, щоб вижити

Вчені стверджують, що крихітні водорості, які живуть у льодовиках, змінюють уявлення про еволюцію. Щоб вижити у суворих умовах, вони втратили свою багатоклітинну структуру.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованого в науковому журналі, повідомляє IFLScience.

Льодовики належать до екосистем планети, що змінюються найшвидше. Влітку цвітіння пурпурових водоростей затемнює поверхню льоду, прискорюючи швидкість його танення. Ця адаптація – результат дивовижної еволюції.

Проаналізувавши генетичні дані водорості Ancylonema nordenskiöldii, вчені підрахували, що вони виникли приблизно 520-455 мільйонів років тому.

Фіолетовий колір водоростей діє як сонцезахисний крем. Цей пігмент, пурпурогаллін, захищає клітини від пошкодження ультрафіолетовим і видимим світлом.

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Завдяки ньому водорості також мають толерантність до низьких температур і висихання. Саме еволюція цього пігменту була життєво важливою для цих організмів.

Раніше льодовикові водорості були багатоклітинними, однак з часом це змінилося. Ймовірно, через тиск екстремально холодних температур.

Замість того, щоб стати складнішими, льодовикові водорості навпаки стали простішими, що дали їм можливість зберегтися до наших днів.

Такий шлях суперечить усталеній гіпотезі "маршу прогресу" – ідеї про те, що організми еволюціонують, ускладнюючись.

Втрата багатоклітинності супроводжувалася втратою генетичного різноманіття.

Протягом 700 мільйонів років льодовикові водорості вижили, будучи крихітними, ізольованими від холоду та захищеними від сонця. Завдяки цьому вони можуть існувати у наші дні.

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