Марсохід знайшов метеорит, схожий на пончик. ФОТО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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28 червня 2023

Марсохід Perseverance сфотографував великий темний камінь з отвором у центрі, схожий на пончик. 

Скеля оточена камінням схожого відтінку. Тож науковці припускають, що цей камінь є шматком великого астероїда позамарсового походження, повідомляє Space.com. 

Дослідники зауважують, що ця знахідка не є безпрецедентною. Той самий марсохід Perseverance виявив потенційний метеорит в лютому 2021 року – за кілька тижнів після приземлення великого каменя.

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Науковці кажуть, що це не перший камінь, схожий на випічку. У 2012 році марсохід NASA Opportunity помітив камінь, білий ззовні та червоний усередині. Команда астронавтів порівняла його з желейним пончиком.

 Фото: Space.com

Нагадаємо, нещодавно науковці опублікували світлини Марса в ультрафіолетовому світлі. На фото зафіксували червону планету в різні пори року.

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