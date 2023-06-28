Марсохід знайшов метеорит, схожий на пончик. ФОТО

Марсохід Perseverance сфотографував великий темний камінь з отвором у центрі, схожий на пончик.

Скеля оточена камінням схожого відтінку. Тож науковці припускають, що цей камінь є шматком великого астероїда позамарсового походження, повідомляє Space.com.

Дослідники зауважують, що ця знахідка не є безпрецедентною. Той самий марсохід Perseverance виявив потенційний метеорит в лютому 2021 року – за кілька тижнів після приземлення великого каменя.

Науковці кажуть, що це не перший камінь, схожий на випічку. У 2012 році марсохід NASA Opportunity помітив камінь, білий ззовні та червоний усередині. Команда астронавтів порівняла його з желейним пончиком.

Фото: Space.com

Нагадаємо, нещодавно науковці опублікували світлини Марса в ультрафіолетовому світлі. На фото зафіксували червону планету в різні пори року.