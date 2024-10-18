Віртуальна реальність допоможе лікувати наркозалежність? Вчені вважають, що так

Вчені розповіли, як віртуальна реальність може допомогти у лікуванні наркозалежності

У Великій Британії тестують можливість використання віртуальної реальності для допомоги людям у подоланні кокаїнової залежності.

Дослідження є одним із проєктів плану уряду, спрямованого на зменшення випадків передозування наркотиками за допомогою нових технологій.

Основою проєкту буде досвід людей, які раніше вживали кокаїн. Це допоможе створити певні реалістичні ситуації, які викликають бажання вжити наркотики, повідомляє The Guardian.

Паоло Делука, дослідник залежностей з Королівського коледжу в Лондоні стверджує, що світ віртуальної реальності повинен допомогти наркозалежним "розірвати зв'язок між спокусливими сценаріями і вживанням кокаїну, а також дати їм час для відпрацювання стратегій відмови від наркотиків".

"Ми намагаємося краще зрозуміти сценарії – сигнали та взаємодії, які викликають потяг до кокаїну у людей, які його вживають", – сказав Делука.

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Як стверджують науковці, саме таким способом можна суттєво зменшити потяг до наркотичних речовин, а також запобігти рецидивам у тих, хто раніше страждав від алкогольної залежності. Утім тестування цього підходу ще не завершене, тож рано ще говорити про нього як про метод лікування.

Крім того, у Великій Британії планують реалізувати ще один проєкт, у межах якого вчені досліджують, чи може пристрій, який прикріплюють до тіла людини, виявити передозування.

У разі виявлення пристрій сповістить служби екстреної допомоги, щоб людина якомога швидше отримала життєво необхідне лікування.

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