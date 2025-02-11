Внутрішнє ядро Землі змінює форму: що це означає для планети

Вчені спростували думку, що внутрішне ядро Землі тверде і незмінне

Вчені довели, що внутрішнє ядро Землі не лише змінює форму, а й може впливати на магнітне поле планети та навіть на тривалість доби.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, спростувало поширену раніше думку, за якою внутрішне ядро Землі вважали твердим і незмінним.

Група сейсмологів під керівництвом Джона Відейла з Університету Південної Каліфорнії вивчала, як сейсмічні хвилі проходять через внутрішнє ядро Землі.

Вони проаналізували дані про землетруси в районі Південних Сандвічевих островів (британська заморська територія на півдні Атлантичного океану) та порівняли з архівними даними, як хвилі проходили через планету в період з 2004 по 2008 роки.

Науковці помітили зміни у формах сейсмічних сигналів і припустили, що це свідчить про деформацію ядра.

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Внутрішнє ядро Землі оточене розплавленим зовнішнім ядром, що складається переважно з заліза та нікелю. Попередні дослідження показували, що внутрішнє ядро обертається з дещо іншою швидкістю, ніж решта планети.

Однак у новому дослідженні вчені висунули гіпотезу, що, крім обертання, на межі між внутрішнім і зовнішнім ядром відбуваються й інші фізичні зміни – утворюються випуклості та деформації.

За словами науковців, багато змін у формах хвиль від землетрусів на Південних Сандвічевих островах можна пояснити обертанням ядра. Але інші, ймовірно, спричинені деформацією межі між внутрішнім і зовнішнім ядром через утворення опуклостей у деяких областях.

Внутрішнє ядро ​​з часом повільно зростає, оскільки залізо із зовнішнього ядра кристалізується на ньому. Цей процес призводить до збивання у зовнішньому ядрі, яке підтримує магнітне поле Землі.

"Ми прагнемо об’єднати всі ці спостереження, щоб зробити внутрішню Землю менш загадковою", – зазначає Джон Відейл.