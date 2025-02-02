Науковці виявили, що атмосфера Землі здатна до самоочищення: як воно відбувається

Науковці встановили, що від 1980-х років в атмосфері Південної півкулі Землі збільшилася кількість часток гідроксильного радикала (OH), що допомагає видаляти забруднювачі повітря.

Вчені вважають, що це свідчить про здатність атмосфери до самоочищення.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Communications, пише Phys.org.

Під час роботи науковці зосередилися на оцінюванні повітря в Новій Зеландії та Антарктиді. Протягом 33 років команда вчених аналізувала найсильніший окислювач атмосфери OH і ідентифікований радіоактивний окис вуглецю (14CO).

Для дослідження використовували передовий метод, оскільки "крихітний хімічний поглинач" OH швидко вступає в реакцію з іншими сполуками, зокрема метаном, що сприяє глобальному потеплінню.

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"OH складається з одного атома водню й одного атома кисню з вільним неспареним електроном, він утворюється в атмосфері, коли ультрафіолетове світло від сонця потрапляє на озон у присутності водяної пари.

Він вступає в реакцію зі шкідливими слідами газів, включаючи окис вуглецю та метан у найнижчому шарі атмосфери – тропосфері, яка простягається до середньої висоти 11 кілометрів від земної поверхні", – пояснила науковиця Сільвія Нікол.

Вона додала, що OH відіграє важливу роль в очищенні атмосфери, оскільки забезпечує окислення газів. Раніше цю частинку лауреат Нобелівської премії Пол Круцен назвав "миючим засобом атмосфери".

У ході аналізу вчені виявили підвищення рівня OH з кінця 1980-х років. Зокрема, дані Нової Зеландії свідчать про те, що з 1997 року рівень 14CO щороку знижувалися на орієнтовано 12%.

Вимірювання в Антарктиді показують ще більше падіння кількості сполуки – на приблизно 43% в періоди від грудня по січень.

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Автори дослідження вважають, що така тенденція до самоочищення атмосфери послабила глобальне потепління.

"Такі результати дослідження свідчать, що окислювальна здатність атмосфери, керована гідроксилом, посилюється протягом останніх десятиліть. Результати підтверджують наші моделі та дані з усього світу, які припускають, що кількість OH зростає", – стверджують науковці.

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Крім того, вчені виявили основні чинники збільшення рівня гідроксилу та один фактор, який гальмує цей процес. Відтак приріст кількості OH у повітрі спричиняють:

оксиди азоту, які утворюються переважно через роботу автомобілів, промислове спалювання, блискавки та лісові пожежі;

руйнування озонового шару;

водяна пара, кількість якої збільшується в умовах глобального потепління.

Водночас зменшення кількості гідроксилу спричиняє значний приріст рівня метану.

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Вчені зауважують, що всі чинники пов'язані з наслідком діяльності людини.

"Виокремлення цих чотирьох факторів вказує на те, чого надалі можна очікувати від рівня OH. Зокрема й те, що збільшення цілком може завершитися падінням через зміни в нашій діяльності.

Ці висновки підкреслюють значну роль діяльності людини у формуванні клімату", – пояснили автори дослідження.

Раніше вчені з'ясували, що масове забруднення свинцем у Римській імперії могло негативно вплинути на когнітивні здібності населення Європи.