Вчені хочуть встановити на Місяці "вуличні ліхтарі": вони будуть вищими за Статую Свободи

Раніше фахівці NASA прогнозували, що люди будуть жити на Місяці вже у цьому десятилітті. Зокрема йдеться про науковців, які досліджуватимуть супутник Землі і залишатимуться там на певний час. Але перш ніж це станеться, там має з’явитися світло.

Ймовірно, невдовзі це стане реальністю, адже компанія космічних технологій Honeybee Robotics отримала фінансування від уряду США на побудову та встановлення "вуличних ліхтарів", які водночас працюватимуть як сонячні батареї, пише Space.com.

"Ліхтарі" будуть вищими за Статую Свободи – їхня довжина сягатиме 100 метрів; а також масивними, щоб змогли витримати жорстку місячну ніч.

Вони накопичуватимуть сонячну енергію протягом місячного дня, який дорівнює двом земним тижням, щоб потім освітлювати навколишню територію потужними прожекторами протягом місячної ночі.

За словами головного дослідника проєкту Вішну Санігепаллі, висота ламп має вирішальне значення не тільки для того, щоб зазирнути за краї величезних місячних кратерів, але й для підняття наукового обладнання, камер та комунікаційних пристроїв на вищі точки огляду.

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Основу кожної вежі обладнають адаптерами живлення для підзарядки місяцеходів або інших об'єктів місячної інфраструктури, що перебуватимуть поблизу. Якщо кілька веж можна буде розмістити в різних частинах місячної поверхні, ця "мережа" маяків може слугувати першою електромережею на Місяці.

Компанія наголошує, що їхній проєкт поки перебуває на стадії розробки, але вже є перші успіхи.

Раніше ми розповідали, що китайські вчені вперше знайшли воду на Місяці там, де це раніше вважалося неможливим.