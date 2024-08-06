Китайські вчені вперше знайшли воду на Місяці там, де раніше це вважалося неможливим

Китайські вчені вперше знайшли молекулярну воду у зразках ґрунту, зібраних місячним зондом Chang'e-5 на Місяці.

Відкриття дослідники зробили завдяки раніше невідомому місячному мінералу, який як частину зразка ґрунту Місяця, вчені отримали в 2020 році, пише CNN.

Місячний матеріал надійшов на Землю з середніх широт Місяця – областей, де погодні особливості, як раніше вважали, унеможливлюють існування молекул води.

Прозорий кристал призматичної форми, що шириною відповідає товщині людської волосини, отримав назву ULM-1 (з хімічною формулою (NH4)MgCl3·6H2O).

Його вивчення показало, що майже половину (41%) його складу становили стабільні, попри постійні коливання температур на Місяці, молекули води.

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На думку планетарного геолога з університету Гонконгу, який не брав участі в дослідженні Юці Цяня, саме амоній – хімічна сполука азоту та водню – яку знайшли у складі мінерала, діє як стабілізатор для молекул води.

Ця сполука, на думку китайських вчених, служить одним із доказів того, що мінерал утворився на Місяці природно, а не став наслідком земного забруднення супутника.

Автори дослідження, опублікованого в Nature Astronomy, вважають, що раніше не відомий тип води на Місяці може стати потенційним ресурсом для виживання на космічному об’єкті.

"Відкриття гідратованого мінералу на місці посадки Chang'e-5 є захоплюючим і ще більше покращить наше розуміння реакцій породи та пари в місячній корі та на поверхні Місяця", – прокоментував відкриття Девід Крінг, головний науковий співробітник Інституту Місяця та Планет у Техасі, США, який не брав участі в дослідженні.

Водночас Девід Крінг зауважив, що мінерал міг утворитися не у середніх широтах Місяця, де його зібрали.

"Я думаю, що це нове відкриття має великий потенціал, адже ми можемо витягнути молекулярну воду безпосередньо з місячного ґрунту.

Це може стати новим механізмом створення стабільної молекулярної води на поверхні Місяця", – вважає Юці Цянь.

Чи раніше дослідники знаходили воду на Місяці?

Попередні наукові роботи показали, що вода існувала на Місяці з самого початку існування супутника.

Однак поки одні вчені теоретизували її існування, інші дослідники вважали, що Місяць сухий. Підтвердило останні припущення відсутність води в пробах, які зібрали під час місій NASA "Аполлон" та "Луна", яку проводили радянські дослідники.

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Раніше космічні апарати зафіксували на поверхні супутника Землі рідину, яка, на думку науковців, може бути водою.

У 2023 році китайські дослідники знайшли на Місяці воду, яка входила до складу скляних кульок, розкиданих по поверхні космічного тіла.

Останнім часом дослідники виявляли воду, лід, а також молекули води переважно на темних холодних полюсах Місяця, куди не досягає сонячне проміння.

Однак молекулярна вода звідти випаровується в інших регіонах Місяця, де температура здатна перевищувати 100°C.

На думку авторів останнього дослідження, виявлення молекул води у мінералі свідчить про те, що речовина може зберігатися в освітлених Сонцем частинах поверхні Місяця у вигляді гідратованих солей.

Ці хімічні речовини вирізняються тим, що додатково зв’язуються у своїх кристалічних решітках однією або кількома молекулами води.

Нагадаємо, місячний апарат місії Chang'e-6 наприкінці червня приземлився на поверхні Землі після збору зразків зворотної поверхні супутника. Йому знадобилося близько 20 днів, аби дослідити цю частину Місяця та повернутися на планету.