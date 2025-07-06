Що робить людину "крутою"? Науковці назвали шість рис, притаманних такій особистості

Якими рисами треба володіти, аби тебе назвали "крутим"? Вчені виділили шість основних, які є універсальними для усіх країн світу.

Серед характеристик "крутої людини" – авантюризм і гедонізм.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Journal of Experimental Psychology, пише CNN.

Протягом 2018-2022 років вчені провели експерименти за участі майже 6000 людей у 12 країнах світу: Австралії, Чилі, Китаї, Німеччині, Індії, Мексиці, Нігерії, Іспанії, Південній Африці, Південній Кореї, Туреччині та США.

Учасників просили подумати про людей у їхньому житті, яких вони вважають "крутими", "некрутими", "хорошими" та "нехорошими". Потім вони оцінили їхні особистості за двома шкалами: "Великої п'ятірки" (наукова модель для опису рис) та "Портрету цінностей" (для вимірювання головних цінностей).

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З "хорошою" людиною учасники асоціювали спокій, сумлінність, універсалізм, приємність, теплоту, впевненість, традиційність і конформізм.

Однак формула "крутості" полягала в іншому. Таких людей називали екстравертними, гедоністичними (погляди, за яких задоволення є сенсом життя), впливовими, авантюрними, відкритими та самостійними. Це не залежало від віку, статі чи рівня освіти людини.

За словами співавтора дослідження Тодда Пеццутті, "крутим" рисам неможливо навчитися.

"Ми народжуємося з цими характеристиками. П'ять із них є рисами особистості, а вони, як правило, є досить стабільними", – зазначає він.

Дослідження показало, що "круті" люди та "хороші люди" – це різні поняття, хоча деякі характеристики у них можуть збігатися.

"Щоб вважатися "крутою", людина зазвичай повинна бути приємною або гідною поваги, що робить її схожою на "хорошу". Однак "круті" часто мають інші риси, які не обов'язково вважаються "хорошими" в моральному сенсі, як-от гедонізм і впливовість", – пояснює співавтор дослідження Калеб Воррен.

Хоча дослідження проводилося в різних країнах, невідомо, чи такі самі результати вдалося б отримати у більш традиційних культурах або віддалених спільнотах.

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