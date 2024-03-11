Крок до "воскресіння": вчені отримали стовбурові клітини слона, які хочуть "модифікувати" в мамонта

Вчені роблять успіхи у "воскресінні" шерстистого мамонта або косматого мамута, який вимер 4 тисячі років тому. Їхня мета – створити гібрид слона і мамонта, який візуально не відрізнявся би від свого попередника.

Якщо його випустити в природне середовище існування, він би потенційно міг допомогти відновити екосистему арктичної тундри, повідомляє CNN.

Генетик Гарвардського університету Джордж Черч працює над "воскресінням" мамонта вже понад десять років. У 2021 році він став співзасновником компанії Colossal Biosciences й отримав гроші для реалізації свого плану.

Минулого тижня у компанії повідомили, що їм вдалося перепрограмувати клітини азійського слона – найближчого родича мамонта – в ембріональний стан. Це перший випадок, коли вчені змогли отримати стовбурові клітини з клітин слона.

З цих модифікованих клітин надалі можна буде виростити будь-який вид клітин слона.

Дослідницька група вже проаналізувала геноми 53 шерстистих мамонтів. У цьому їм допомогла стародавня ДНК, вилучена зі скам'янілостей. Ці дані допомогли вченим зрозуміти, які саме гени роблять мамонта унікальним.

Наразі науковці моделюють й тестують десятки генетичних змін, які нададуть азійському слону генетичні риси, необхідні для виживання в Арктиці. Йдеться про шерсть, шар ізоляційного жиру та менші вуха.

"Найпрекрасніше в цих клітинах те, що вони потенційно можуть оновлюватися нескінченно довго і диференціюватися в будь-який тип клітин організму", – розповідає генетикиня Colossal Biosciences Еріона Хайсоллі.

Відредаговані клітини слона вчені зможуть використати для отримання яйцеклітин, сперматозоїдів та ембріонів, які можна буде імплантувати у штучну матку. Однак на це підуть роки роботи.

Генетики також хочуть створити мамонта без бивнів, щоб тварини не ставали здобиччю браконьєрів.

У компанії стверджують: якщо мамонти повернуться на луки в найпівнічніших районах планети в достатній кількості, то допоможуть сповільнити танення вічної мерзлоти.

Деякі вчені вважають, що до свого вимирання пасовищні тварини, зокрема мамонти, коні та бізони, утримували землю в замерзлому стані. Витоптуючи траву, вони валили дерева та ущільнювали під собою сніг. Однак точної інформації з приводу цього немає.

Також стовбурові клітини полегшать вченим вивчення унікальної біології азійського слона. Ці тварини мають унікальну стійкість до раку, однак причини цього поки незрозумілі.

Нагадаємо, вченим вперше вдалося добути РНК тасманійського тигра з висушеної шкіри та м’язів тварини.