Крок до "воскресіння" тасманійського тигра : науковці вперше добули РНК вимерлої тварини

Вченим вперше вдалося добути РНК тасманійського тигра з висушеної шкіри та м’язів тварини, яка зберігається в музеї Стокгольма з 1891 року.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на публікацію в науковому журналі Genome Research.

За останні кілька років науковцям вдалось витягти ДНК зі стародавніх тварин і рослин, деяким з яких понад 2 мільйони років.

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ДНК — це дволанцюгова молекула, яка містить генетичний код організму.

РНК є одноланцюговою молекулою, яка теж несе генетичну інформацію, отриману від ДНК. Завдяки їй організм синтезує набір білків, необхідних організму для життя, і регулює клітинний метаболізм.

Але РНК є менш стабільною за ДНК, тому це дослідження є унікальним.

"Секвенування РНК дає вам відчуття справжньої біології та регуляції метаболізму, що відбувалося в клітинах і тканинах тасманійських тигрів до їхнього вимирання", — сказав провідний дослідник, генетик і біоінформатик Еміліо Мармол Санчес із Центру палеогенетики та SciLifeLab у Швеції.

Співавтор та його колега Марк Фрідлендер додав, що для розуміння вимерлих видів необхідно збагнути, яким чином працювали ті чи інші гени.

Раніше вчені дискутували про те, як довго можуть зберігатися ДНК в стабільних музейних умовах.

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У Шведському музеї природної історії останки тасманійського тигра були напівмуміфіковані, зі збереженою шкірою, м'язами та кістками, але втраченими внутрішніми органами.

"Більшість дослідників вважали, що РНК може виживати лише протягом дуже короткого часу — днів або тижнів — при кімнатній температурі. Ймовірно, це правда, коли зразки вологі, але це, очевидно, не так, коли вони висушені", — сказав еволюційний генетик Лав Дален з Центру палеогенетики.

Тасманійський тигр нагадував вовка, окрім тигроподібних смуг на спині.

Через прибуття колонізаторів до Австралії у XVIII столітті на острові Тасмані загинуло майже все населення та тварини.

Останній відомий тасманійський тигр помер у зоопарку Тасманії в 1936 році.

"Історія загибелі тасманійського тигра є в певному сенсі однією з найбільш добре задокументованих і підтверджених подій вимирання, спричинених людиною. На жаль, охороняти тасманійських тигрів почали всього за два місяці до того, як остання відома особина померла в неволі. Це було занадто пізно для порятунку їх від вимирання", - сказав Еміліо Мармол.

Вчені досі скептично ставляться до ймовірного відтворення вимерлого виду за допомогою генетичного редагування генів на живих родичах тварин. Однак науковці наголошують, що зупиняти ці дослідження не варто.