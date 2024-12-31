За останні 50 років у фільмах стали частіше говорити про вбивства: психологи занепокоєні

У фільмах стали частіше говорити про вбивства – вчені

Вчені виявили, що у фільмах, знятих за останні 50 років, все частіше говорять про вбивства. Йдеться не про невелике, але значне збільшення кількості героїв, що говорять про такий злочин.

Про це йдеться у результатах дослідження, опублікованих в журналі Jama Pediatrics, пише The Guardian.

"Зростання відбувається не лише для кримінальних жанрів, яких можна було очікувати, оскільки вони насильницькі, а й для некримінальних жанрів. Дорослі можуть робити свій власний вибір, але я стурбований тим, що діти піддаються впливу насильства у фільмах", – сказав співавтор дослідження, професор комунікації в Університеті штату Огайо Бред Бушман.

Деякі дослідження підтверджують ідею, що молоді люди можуть стати більш агресивними після перегляду контенту, де демонструють насильство. При цьому діти стають більш антисоціальними та емоційно засмученими.

Але науковці у 2020 році засвідчили, що будь-який позитивний зв’язок між насильницькою поведінкою та насильницькими відеоіграми незначний. Вчені також припустили, що саме схильність до агресії та насильства визначає поведінку дітей та дорослих.

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Професор Бушман та його колеги проаналізували діалоги з 166,5 тисяч англомовних фільмів, знятих з 1970 по 2020 рік.

Результати показали, що майже 7% проаналізованих фільмів мали діалоги, які включали дієслова з коренем "вбити".

Команда виключила випадки, коли ці дієслова використовувалися в питанні, запереченні або в пасивній формі. Вони не виключили з аналізу інші дієслова, пов’язані з насильством, такі як "стріляти" або "ударити".

"Це дуже консервативна оцінка "вбивчих" дієслів за останні півстоліття", – зауважив професор Бушмен.

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Потім команда підрахувала відсоток дієслів у діалозі кожного фільм та визначила середнє значення для кожного року.

Науковці виявили, що доля використання насильницьких дієслів у фільмах загалом збільшувалося протягом десятиліть. Це – тенденція, яка спостерігається як для чоловічих, так і для жіночих персонажів.

Хоча на початку 1970-х років у всіх жанрах і персонажах 0,21% дієслів у діалозі використовували слово «вбити» або однокорінні, у 2020 році цей показник зріс до 0,37%.

Чоловічі персонажі частіше використовували "вбивчі" дієслова, тоді як жіночі зазвичай промовляли їх лише у некримінальних фільмах (комедії, романтичні фільми).

Тож команда науковців у висновках зазначила, що їхні результати співвідносні з даними про кількість актів насильства з використанням зброї в найкращих фільмах з 1950 року – вони зросли більш ніж удвічі.

Бушман сказав, що тенденція, висвітлена в дослідженні, викликає занепокоєння, додавши, що вплив насильницького контенту може формувати погляд людей на світ.