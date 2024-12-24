Жертви насильства чи холоднокровні вбивці? Історія братів Менендесів, які вбили своїх батьків

Майже три десятиліття тому Верховний суд Лос-Анджелеса виніс вирок 25-річному Еріку та 28-річному Лайлу Менендесам. Братів з елітного містечка Беверлі-Хіллз засудили до довічного ув’язнення за вбивство їхніх батьків. Вони всадили у матір і батька більш ніж десяток куль, пояснюючи свій вчинок незмогою терпіти домашнє насильство.

Наступного року Менендеси можуть знову постати перед судом з надією опинитися на волі. Однак все ще тривають суперечки щодо того, хто вони насправді – жертви чи холоднокровні вбивці.

Історію братів розповіли The New York Times та BBC.

Якою була родина Менендесів?

Хосе Менендес був успішним керівником в індустрії розваг. Він народився на Кубі, однак після приходу до влади комуністичного революціонера Фіделя Кастро втік з країни та оселився у США.

Хосе одружився зі своєю подругою з коледжу – Мері Луїзою Андерсен, більш відомою як Кітті. У 1968 році у пари народився старший син Лайл, у 1970-му – молодший Ерік.

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Діти зростали у багатстві. У 1986 році родина оселилася у Беверлі-Хіллз, а їхній будинок був розташований в одному з найбільш популярних кварталів. Ерік займався тенісом і потрапив до національного рейтингу, а Лайл навчався в Прінстонському університеті (однак згодом його відрахували за плагіат).

Ерік та Лайл Менендеси біля свого будинку у Беверлі-Хіллз

Що сталося 20 серпня 1989 року?

20 серпня 1989 року Кітті та Хосе дивилися телевізор у своїй вітальні, коли їхні сини увійшли й кілька разів вистрілили в них з рушниць 12-го калібру.

Розповіді про хронологію подій різняться, але в якийсь момент брати купили квитки в місцевий кінотеатр і вирушили на фестиваль "Смак Лос-Анджелеса" в Санта-Моніці. Нібито, так вони хотіли забезпечити собі алібі.

О 23:47 Лайл зателефонував до поліції та сказав, плачучи: "Хтось застрелив моїх батьків".

Правоохоронці встановили, що окрім смертельних пострілів у голову, Хосе і Кітті отримали вогнепальні поранення колінних чашечок. За словами прокурорів, так намагалися створити враження, що напад скоїв натовп.

Спочатку Лайла та Еріка не розглядали як підозрюваних. Однак потім за ними почали помічати дивну поведінку та надмірні витрати.

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Судовий процес над братами Менендесами

Навела поліцію на братів Джудалон Сміт, яка мала позашлюбний зв’язок з їхнім психологом – Джеромом Озілом. Жінка розповіла, що чула, як Менендеси розповідали Озілу про скоєне.

Також Сміт зазначила, що зізнання записане на плівці. Пізніше ці записи використали як докази.

Першим арештували Лайла – це сталося 8 березня 1990 року. За три дні спіймали й Еріка, який саме повернувся з тенісного турніру в Ізраїлі.

Перший судовий процес розпочався у 1993 році й транслювався на телебаченні. Брати свідчили, що вбили батьків через страх за своє життя після багатьох років сексуального, емоційного і фізичного насильства. Лайл та Ерік стверджували, що Хосе почав розбещувати їх у ранньому віці, і мати знала про це.

Їхні двоюрідні брат і сестра засвідчили, що знали про домагання протягом багатьох років.

Менендеси також розповіли, що за кілька днів до скоєння ними злочину батько погрожував вбити їх, якщо вони не будуть мовчати про насильство.

"Підсудний майже з самого початку був у сльозах, коли розповідав історію наляканої дитини, яка страждає від жахливого тиску з боку вимогливого і жорстокого батька та виразів ненависті з боку матері", – описував Лайла журналіст Сет Майданс.

У січні 1994 році телевізійний судовий процес закінчився, коли присяжні, призначені кожному з юнаків, зайшли у глухий кут і не могли ухвалити рішення.

Під час повторного розгляду, який розпочався у 1995 році, суддя Стенлі Вайсберг заборонив захисту використовувати значну частину аргументів щодо жорстокого поводження. Зокрема, це стосувалося свідчень двоюрідних брата і сестри.

У березні 1996 року Лайла та Еріка визнали винними у вбивстві першого ступеня і змові з метою його вчинення. Їх засудили до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення.

Брати Менендеси під час судового слухання 29 грудня 1992 року

Нові докази у справі

З роками ставлення суспільства до історії братів змінилася. На момент вбивства не завжди визнавалася складність злочинів сексуального насильства, особливо коли жертвами були хлопчики та чоловіки.

Під час першого судового процесу прокурор Девід Конн сказав, що Ерік "хоче, щоб повірили, що його батько регулярно знущався з нього, змушуючи брати участь у сексуальних актах проти його волі".

"Він очікує, що ви повірите, що йому ніколи не спадало на думку піти", – стверджував Конн.

Згодом журналіст Роберт Ренд, який протягом десятиліть висвітлював історію братів і навіть написав книгу "Вбивства Менендесів", виявив новий доказ у справі.

Він знайшов лист, який Ерік написав у 17 років до свого двоюрідного брата: там він описав сексуальне насильство з боку батька і те, як йому було страшно.

У 2023 році вийшов документальний фільм "Менендеси + Менудо: хлопці, яких зрадили", знятий на основі репортажів Роберта Ренда і Нері Інклан. У ньому висвітлили нові звинувачення Хосе у сексуальному насильстві над колишнім учасником пуерто-риканського бойз-бенду Menudo Роєм Росселло.

У травні 2023 року адвокат братів Кліфф Гарднер, подав клопотання про Habeas corpus – судовий наказ з вимогою доставити арештованого суду. Він стверджує, їхній вирок має бути скасованим у зв'язку з новими доказами.

Увагу громадськості до братів повернув Netflix. У вересні 2024 року вийшов серіал "Монстри: Історія Лайла та Еріка Менендесів", а за кілька тижнів – документальний фільм "Брати Менендеси", який містить ексклюзивні інтерв’ю з Лайлом та Еріком.

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Менендесів можуть випустити?

Через десятиліття за ґратами брати Менендеси можуть отримати шанс на свободу.

Наприкінці жовтня 2024 року прокурор округу Лос-Анджелес Джордж Гаскон офіційно рекомендував їх до повторного засудження, щоб мати змогу пом'якшити покарання. Також він направив губернатору листи, в яких аргументував необхідність зміни вироку.

57-сторінкове судове клопотання містить хронологію справи, аргументи на користь засудження братів Менендесів і подробиці їхнього перебування за ґратами.

У ньому є схвальні рекомендації від тюремної адміністрації та перелік програм, які Лайл і Ерік запустили у в’язниці, щоб допомогти іншим засудженим. У доповіді також йдеться про те, що обидва брати отримали освітні ступені під час відбування покарання.

Ерік та Лайл Менендеси у 2024 році

Серед порушень Менендесів за ці десятиліття – володіння мобільним телефоном, дві бійки, контрабанда запальнички й пари кросівок.

Згідно з каліфорнійським законодавством, вік на момент скоєння злочину (18 і 20 років) дає право Лайлу та Еріку право на умовно-дострокове звільнення.

Нове слухання було заплановане на 11 грудня, однак його перенесли на 30 січня 2025 року.

Якщо суддя затвердить новий вирок, справа перейде до Каліфорнійської комісії з питань умовно-дострокового звільнення. Вона має вирішити, чи становитимуть брати загрозу для суспільства, якщо вийдуть на волю.

Але навіть якщо комісія схвалить звільнення, губернатор штату може прийняти рішення про припинення розгляду справи.

Понад 20 членів сім'ї Менендесів публічно виступають за звільнення Еріка і Лайла, зокрема й сестра їхньої матері Джоан Андерсон Вандер Молен. Проте брат Кітті, Мілтон Андерсен, вважає, що племінники мають залишатися за ґратами.