"Фантастичні форми": на Марсі вчені знайшли камінь, що нагадує земні корали

Камінь на Марсі має форму, що нагадує земні корали

На 4609-й день перебування на Червоній планеті марсохід NASA зазнімкував незвичайний камінь, який за своєю формою нагадує земні корали.

Світлину марсіанської породи, що утворилася внаслідок впливу води та вітру, опублікували в Лабораторії реактивного руху NASA.

Фахівці кажуть, що камери марсохода знаходили багато дрібних утворень, схожих на камінь-корал. Такі породи сформувалися мільярди років тому, коли на Марсі існувала вода в рідкому стані.

У той час рідина переносила розчинені мінерали в тріщини скель. Згодом вода висохла, залишивши по собі затверділі частинки. Унікальної форми вони набували завдяки вітру, який піском стирав навколишню породу.

"Цей поширений на Землі процес створив фантастичні форми на Марсі, як-от камінь у формі квітки", – додали науковці.

Раніше на аукціоні в Нью-Йорку продали шматок із Марса вагою 25 кілограмів. Ймовірно, він потрапив на Землю внаслідок удару астероїда.