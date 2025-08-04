Космічні промені можуть стати джерелом енергії для життя під поверхнею Марса – дослідження

Космічні промені можуть бути прихованим джерелом енергії для життя під поверхнею планет і супутників

Вчені з'ясували, що життя може існувати навіть без сонячного світла чи тепла – для нього достатньо підземної води та радіації.

Промені з глибокого космосу можуть бути прихованим джерелом енергії для життя під поверхнею Марса та крижаних супутників Юпітера і Сатурна.

Про це йдеться у дослідженні Нью-Йоркського університету в Абу-Дабі, опублікованому у Міжнародному журналі астробіології, пише ScienceDaily.

Науковці зазначають, що коли космічні промені під землею стикаються з водою або льодом, вони утворюють електрони, які можуть живити мікроорганізми. Це явище називається радіолізом.

Таким чином високоенергетичні частинки з космосу – космічні промені – можуть створювати енергію, здатну підтримувати життя під поверхнею планет і супутників у Сонячній системі.

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Вчені з’ясували, що в певних умовах ці промені не лише не шкідливі, а й можуть допомагати мікроорганізмам виживати. Це ставить під сумнів попередню думку, що життя можливе лише поблизу сонячного світла або вулканічного тепла.

Команда дослідників вивчала, що відбувається, коли космічні промені проникають у воду або лід під поверхнею. Виявилося, що при зіткненні вони розщеплюють молекули води і вивільняють електрони – частинки, які деякі бактерії на Землі можуть використовувати як джерело енергії, подібно як рослини використовують світло.

Цей процес – радіоліз – може підтримувати життя навіть у холодних і темних умовах без сонячного світла.

Використовуючи комп’ютерні моделі, вчені оцінили, скільки енергії може вироблятися таким способом на Марсі та на крижаних супутниках Юпітера і Сатурна. Вважається, що під товстим шаром льоду цих супутників є вода.

Дослідження показало, що супутник Сатурна Енцелад має найкращі умови для такого типу життя. Наступний у "рейтингу" – Марс, а за ним Європа – супутник Юпітера.

"Це відкриття змінює наші уявлення про те, де може бути життя. Тепер ми шукаємо не лише теплі планети з сонячним світлом, а й холодні й темні місця, якщо під їхньою поверхнею є вода і вони піддаються дії космічних променів. Життя може існувати у набагато більшій кількості місць, ніж ми думали раніше", – пояснює керівниця дослідження Дімітра Атрі з Лабораторії космічних досліджень Центру астрофізики та космічних наук (CASS).

Дослідження вводить нову концепцію – "радіолітичну зону придатності для життя". На відміну від класичної "зони Голділокса" (області навколо зірки, де може бути рідка вода на поверхні планети) ця нова зона стосується підземних регіонів, де вода і космічне випромінювання можуть створювати умови для життя.

Оскільки промені поширені в усьому космосі, можливих місць для життя може бути значно більше, ніж вважалося раніше.

Ці висновки відкривають нові напрямки для майбутніх космічних місій. Тепер замість пошуку життя тільки на поверхні, вчені зможуть досліджувати підземні шари Марса і крижаних супутників. У цьому їм допоможуть прилади, здатні виявити хімічну енергію, що виникає під впливом космічних променів.

Це дослідження – перспектива нових захоплюючих пошуків життя поза Землею. Воно свідчить, що навіть найтемніші й найхолодніші куточки Сонячної системи можуть мати умови, придатні для існування життя.

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