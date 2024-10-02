Еверест продовжує рости? Вчені розповіли про ймовірну причину явища

Еверест – найвища гора у світі, яка продовжує зростати. Дві найближчі вершини-конкурентки відстають від неї на понад 200 метрів.

У новому дослідженні вчені з’ясували, що за останні 89 тисяч років Еверест "виріс" на 15-50 метрів. А ймовірною причиною цього стали дві стародавні річки.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Nature Geoscience, пишуть Nature та The Washington Post.

Гора Еверест, також відома як Джомолунгма та Сагарматга, має висоту 8849 метрів над рівнем моря та є частиною гірського хребта Гімалаї. До нього також належать вершини К2 (8611 метрів) та Канченджанга (8586 метрів) – друга і третя у рейтингу найвищих.

Нове китайсько-британське дослідження показало, що своєю екстремальною висотою Еверест завдячує стародавній річці Арун.

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Вона бере початок на північ від Гімалаїв. Але згодом її русло різко повертає на південь, прорізаючи ущелину в горах, а потім з'єднується з величезною річкою Косі.

"Протягом 100 років люди дивувалися, чому ця річка прорізає найвищі гірські хребти", – зауважує співавтор дослідження Меттью Фокс.

Одна з версій полягає в тому, що Арун існувала ще до того, як сформувалися Гімалаї. Однак багато геологів підозрюють, що Гімалаї все ж були першими. На їхню думку, річка колись мала іншу течію і розмивала свій шлях через гори, поки не злилася з іншою. Це називають "річковим перехопленням" або "річковим піратством".

Перехоплення могло статися через сильний паводок, який перенаправив воду до нової річкової системи.

За словами Фокса, Арун має майже вертикальні береги, що свідчить про її відносну молодість. Сьогодні вона є головною притокою річки Косі на півдні.

Річки є винуватицями ерозії – процесу руйнування ґрунту або гірських порід. Коли дві річки з’єдналися, то стали значно потужнішими разом.

За допомогою спеціальних моделей вчені зімітували можливе річкове перехоплення і виявили, що воно призвело б до посилення ерозії вздовж шляху річки. І це пояснює її незвичне русло.

Команда припускає, що "річкове піратство" могло статися 89 тисяч років тому. Відтоді Арун швидко розмивала своє русло, несучи величезну кількість осадових порід. Коли земна кора звільнилася, то могла піднятися.

За оцінками вчених, це додало від 15 до 50 метрів до висоти Евересту.

Таке зростання може також призвести до збільшення кількості льоду на високих вершинах.

Загалом Еверест зростає на 1 міліметр на рік. Однак дані GPS показують, що нещодавно це число сягнуло 2 міліметрів на рік.

Хоча дослідження може пояснити лише частину додаткової висоти Евересту, вчені бачать у ньому крок до чогось більшого.

Водночас деякі вчені налаштовані скептично щодо таких висновків. Наприклад, геолог з Оксфордського університету Майк Серл, зазначив, що моделювання дослідників ґрунтується на припущеннях, а не на спостереженнях. Також, за його словами, перехоплення річок відбувається по всіх активних гірських хребтах, і його важко пов'язати з підняттям.

Нагадаємо, дослідження показало, що до кінця століття льодовики в Гімалаях можуть втратити до 75% свого об’єму через глобальне потепління.