Вчені проаналізували ДНК загіпсованих жителів Помпей: вони виявилися не тими, ким їх вважали

Коли вчені в одному з будинків у Помпеях знайшли тіла чотирьох людей, серед яких було двоє дітей, їх одразу охрестили сім'єю. Фахівці увіковічили їх за допомогою гіпсу, а в медіа родина стала однією з найвідоміших жертв вулкана.

Однак аналіз ДНК показав, що "матір" насправді є чоловіком, який не має генетичної спорідненості з дітьми.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Current Biology, пише The Guardian.

У 79 році нашої ери відбулося виверження Везувію, яке зруйнували римське місто Помпеї та поховало його жителів під товстим шаром попелу.

Нещодавно вчені з Італії, Німеччини та США витягли стародавню ядерну та мітохондріальну ДНК з кісткових фрагментів 14 загіпсованих тіл жертв Везувію, які перебували на реставрації.

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Серед них було троє людей з "родини", знайденої під сходами всередині розкішно прикрашеної будівлі, названої Будинком золотого браслета. Ця назва походить від ювелірної прикраси на руці одного з двох дорослих, якого знайшли з дитиною на руках. Інша дитина лежала поруч. Тому науковці вирішили, що це – їхня матір, а дорослий поруч – батько.

Однак аналіз ДНК показав, що людина з браслетом була чоловіком з чорнявим волоссям і смаглявою шкірою. Крім того, вчені не знайшла жодних доказів його спорідненості з обома дітьми. Також вдалося встановити їхнє приблизне походження – Східне Середземномор'я або Північна Африка.

Дослідники припускають, що другий дорослий також міг бути чоловіком.

Тіла жертв Везувію, знайдені в обіймах Archeological Park of Pompeii

Вчені також пропонують новий погляд на стосунки двох людей, які померли в обіймах одне одного. Їх знайшли у будівлі, відомій як Будинок криптопортика. Раніше археологи припускали, що це могли бути матір і дочка, дві сестри або пара закоханих.

Однак аналіз показав, що одна з жертв була чоловіком, і що пара не була пов'язана по жіночій лінії.

"Ці відкриття кидають виклик давнім інтерпретаціям, зокрема асоціації ювелірних прикрас з жіночністю або трактування фізичної близькості як показника біологічних стосунків", – пишуть дослідники.

Втім, одну з історій аналіз підтвердив. Йдеться про жертву, яку знайшли на самоті в кімнаті у великій будівлі, відомій як Вілла таємниць. Це дійсно був чоловік – ймовірно, місцевий житель Помпей.

Нагадаємо, у Помпеях археологи відкопали чоловіка та жінку, які загинули внаслідок виверження вулкана.