Місячний ковчег? Вчені хочуть відправити на Місяць "капсулу" зі зразками рідкісних видів

Американські вчені пропонують відправити біорезервуар зі зразками найважливіших тварин і рослин на Місяць, щоб врятувати біорізноманіття Землі.

На думку дослідників, така місячна капсула допоможе врятувати багатьох рідкісних представників флори і фауни від діяльності людини та кліматичних змін. Ідею капсули представили у журналі BioScience, повідомляє The Guardian.

У сховище планують спочатку помістити клітини видів, які перебувають під загрозою зникнення, а потім розширювати перелік "евакуйованих" тварин і рослин.

"Наша увага буде зосереджена на кріоконсервуванні зразків шкіри тварин з клітинами фібробластів (вони відповідають за утворення позаклітинного матриксу та колагену – ред). Потім зразки розширять, рекріоконсервують і протестують на міцність та чутливість радіації у наземній лабораторії", – йдеться у статті.

Подальші випробування вчені планують проводити на Міжнародній космічній станції, перш ніж зберігати зразки на Місяці.

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Зірчастий бичок Фото: Francois Libert

За словами вчених, на Землі види можуть постраждати від повені, надмірних температур та інших катаклізмів навіть у кріокамерах. Війна також становить загрозу для біорезервуарів на Землі, сказала провідна авторка Мері Хейгдорн з Національного зоопарку та Інституту біології Смітсонівського інституту охорони природи.

Науковиця пригадала, що у 2022 році внаслідок російського вторгнення у Харкові постраждав банк насіння (частина насіння була знищена, але саме сховище евакуювали).

"Тож загалом ідея створення дійсно безпечного пасивного біорезервуара для збереження біорізноманіття Землі видається дуже гарною ідеєю", – вважає Мері Хейгдорн.

Зрештою, на нашій планеті немає місця з достатньо низькими температурами, щоб зберігати зразки тварин без втручання людини.

Але на Місяці є локації, де температура сягає -196°C, зокрема у глибоких затінених кратерах.

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"Двома ключовими факторами для цього біорепозитарію є необхідність зменшити пошкодження від радіації та підтримувати зразки при температурі близько -196°C. Цим критеріям можуть відповідати певні місячні ділянки поблизу полюсів", – кажуть вчені.

Зразок для дослідження розробили з використанням кріоконсервованих плавників зірчастого бичка (Asterropteryx semipunctata).

Ця риба не перебуває під загрозою зникнення, але відіграє важливу роль у підтримці здоров'я екосистем коралових рифів.

Загалом до першої партії "пасажирів" капсули, на думку вчених, мають потрапити:

"інженери" екосистем (види, які суттєво змінюють навколишнє середовище);

запилювачі (здебільшого це комахи);

види тварин, які живуть в екстремальних середовищах;

первинні продуценти (організми, що утворюють органічні речовини з неорганічних, переважно зелені рослини);

риби, що живуть у холодній та помірній воді;

тварини, що перебувають під загрозою зникнення;

важливі для освоєння космосу організми;

дикі родичі одомашнених організмів;

види, що мають важливе культурне значення.

Окрім видів, яким загрожує неминучий ризик зникнення, у сховищі пріоритет надаватиметься видам, які відіграють важливу роль у навколишньому середовищі та харчових ланцюгах.

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Якщо ідею вдасться реалізувати, ці види будуть корисні для відновлення вимерлих популяцій на Землі або навіть для тераформування іншої планети (зміни кліматичних умов до стану, придатного для проживання земних рослин і тварин).

А ДНК, що міститиметься у збережених клітинах, можна буде використати для збільшення генетичного різноманіття, клонування і створення нових особин.