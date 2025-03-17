Нагадують стук серця: астрономи знайшли джерело таємничих радіоімпульсів у Чумацькому шляху

Протягом останнього десятиліття астрономи не могли зрозуміти природу незвичайних радіоімпульсів, що надходять із нашої галактики. Тепер вчені припускають, що довгі радіовибухи, які нагадують стук серця, походять від магнітної взаємодії двох близьких зірок.

Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в Nature Astronomy, пише CNN.

Уперше імпульси виявили у 2015 році. Тоді вчені спостерігали за космосом за допомогою найбільшої мережі радіотелескопів, розташованих по всій Європі. Зосередившись на одній точці, вони зафіксували ще шість імпульсів, які варіювалися від швидких радіосплесків до неймовірно яскравих радіохвиль тривалістю мілісекунди.

Науковці вирішили детальніше дослідили зірку, яку підозрювали в утворенні сплесків. Спостереження показали, що карликова зоря швидко рухалася туди-сюди, що відповідало двогодинному періоду між радіоімпульсами.

Астрономи з'ясували, що переміщення космічного об'єкта було спричинене силою тяжіння іншої зірки.

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Так дослідники виміряли ймовірний розмір компаньйона холодної зорі, якого віднесли до типу білих карликів. Команда вчених встановила, що пара космічних об'єктів обертається навколо спільного центру тяжіння на відстані 1600 світлових років від Землі.

Парі присвоїли назву ILTJ1101. Виявилося, що через близьке розташування зірок одна до одної, їхні магнітні поля взаємодіють, випромінюючи так званий довгоперіодний радіоперехідний процес (LPT).

Раніше науковці виявляли радіоімпульси, однак ті, що походять від ILTJ1101, "не схожі ні на що, що ми знали раніше", сказала провідна авторка дослідження Айріс де Руйтер.

Досі астрономи вважали, що LPT здатні утворювати лише щільні залишки після колосального вибуху зірки – нейронні зірки.

"Ми вперше встановили, як зірки утворюють радіоімпульси в таємничому новому класі довгоперіодних радіоперехідних процесів", – сказала провідна авторка дослідження, наукова співробітниця Сіднейського університету в Австралії Айріс де Руйтер.

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Досі немає єдиного розуміння, чому пара зірок утворює радіоімпульси. Одне припущення полягає в тому, що білий карлик має потужне магнітне поле, яке регулярно випускає імпульси. Ймовірним поясненням також може бути взаємодія магнітних полів об'єктів під час їхнього обертання.

Астрономи пояснюють, що це відкриття може допомогти їм краще зрозуміти, які типи зірок здатні утворювати радіоімпульси і надсилати їх по всьому космосу. В цьому випадку ці знання розкривають історію та динаміку взаємодії двох близьких зірок.

"Кожне відкриття говорить нам щось нове про екстремальні астрофізичні об'єкти, які можуть створювати видиме радіовипромінювання", – пояснив співавтор дослідження, радіоастроном з фізичного факультету Оксфордського університету Каустуб Раджваде.

Раніше астрономи знайшли в космосі незвичайний яскравий об'єкт, природу якого не можуть пояснити, оскільки його характеристики не відповідають жодному логічному поясненню.