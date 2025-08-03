Вчені розкрили таємницю походження картоплі: як дикі томати стали її предками 9 млн років тому

Картопля – одна з найбільш важливих та універсальних культур у світі. Вона має ключове значення в раціоні мільярдів людей, але її походження довгий час залишалося загадкою для науковців.

Не так давно вчені змогли розкрити це питання завдяки новому дослідженню, опублікованому в журналі Cell, яке змінило розуміння того, як саме виникла картопля. Як виявилось, її історія тісно пов'язана з іншими рослинами, зокрема з томатами.

Про це пише CNN.

У рамках дослідження міжнародна команда вчених досліджувала геноми 450 різних видів картоплі, як дикорослих, так і культивованих. Вони розглянули різні генетичні маркери для того, щоб відстежити еволюційні зв'язки цих рослин.

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Згідно з результатами дослідження, понад 9 мільйонів років тому дикий предок томату схрестився з рослиною, що нагадувала картоплю – Etuberosum. Це гібридне схрещування призвело до створення першої картоплі, яка могла розвивати бульби, які ми зараз споживаємо. Саме ці підземні органи дозволяють картоплі зберігати важливі поживні речовини, що стало ключовим еволюційним кроком для виживання цієї рослини в умовах холоднішого клімату Андів.

Ще однією цікавою знахідкою було те, що обидві рослини – і Etuberosum, і томати – не мали здатності формувати бульби на початку свого розвитку. Однак гібридизація дозволила цьому процесу відбутися, і в результаті з'явилася рослина, що мала важливу здатність утворювати підземні бульби, які стали основою для харчування людей.

У процесі дослідження вчені виявили, що ключову роль у формуванні бульб зіграли два гени: один ген з томату, який запускає процес утворення бульб (це був ген SP6A), й інший ген з Etuberosum, який відповідав за ріст підземних стебел, що й формують бульби – ген IT1. Ці два гени, які взаємодіють між собою, стали основою для розвитку картоплі, і відсутність одного з них призвела б до того, що картопля не змогла б утворювати бульби.

Розуміння того, як картопля розвивалась і як вона здобула свою здатність до утворення бульб, має велике значення для сучасних досліджень. Це знання дозволяє вченим розробляти нові методи для створення більш стійких сортів картоплі, які зможуть протистояти новим захворюванням, змінюваним кліматичним умовам та новим шкідникам.

Як зазначили дослідники, включення певних томатних генів може допомогти швидко розмножувати картоплю за допомогою насіння, що дасть можливість створювати більш різноманітні та стійкі сорти картоплі. Це також допоможе протистояти новим проблемам, таким як зміни клімату, епідемії хвороб і нові шкідники.