Чи дійсно кока-кола та картопля фрі рятують при мігрені? Вчені коментують вірусний лайфгак

Чи допомагають картопля фрі та кока-кола зменшити біль при мігрені

Ми часто намагаємося впоратися з втомою та стресом за допомогою кави або солодощів, сподіваючись, що це покращить нам настрій. А коли болить голова, більшість з нас тягнеться до пігулок.

Однак останнім часом в мережі з'явився вірусний лайфгак: велика кока-кола та картопля фрі нібито допомагають позбутися мігрені.

Чи дійсно це працює – розповіли у Medical Xpress.

Кока-кола та картопля фрі при мігрені – нісенітниця чи ні?

Експерти кажуть, що в цій ідеї є певний сенс.

Кофеїн, що міститься в кока-колі, звужує кровоносні судини. Це допомагає протидіяти їхньому розширенню – ключового тригера болю під час мігрені.

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Коли судини розширюються, то вони можуть здавлювати сусідні больові нерви, особливо гілки трійчастого нерва, що відповідає за чутливість голови та обличчя. Це збудження нервів спричиняє пульсуючий головний біль. Саме тому кофеїн часто входить до складу безрецептурних препаратів від головного болю.

Водночас цукор і сіль можуть допомогти відновити баланс глюкози та електролітів у крові, який може бути порушений під час нападу мігрені.

Утім, щоб дійсно зрозуміти, чому це поєднання може спрацювати, нам потрібно розкрити, що насправді відбувається під час мігрені.

Чотири стадії мігрені

Варто розуміти, що мігрень – це не просто головний біль. Це розлад, , що супроводжується сильним головним болем і рядом інших симптомів. Виділяють чотири стадії мігрені: продром, аура, напад болю та постдром.

Продром (продромальна фаза)

Це перша стадія, яка може початися за кілька годин або навіть днів до виникнення головного болю. Людина може відчувати втому, дратівливість або незвично пригнічений настрій. Більшість тих, хто страждає на мігрень, напрочуд погано розпізнають цю фазу, хоча це найкращий час для лікування.

Багато пацієнтів з мігренню розповідають, що під час цієї фази вони більше позіхають, шукають обіймів і ласки. Натомість інші можуть пити крижану воду, щоб заспокоїти вегетативну нервову систему. А хтось тягнеться за колою та картоплею фрі.

Через те, що дефіцит серотоніну може провокувати мігрень, організм може провокувати бажання шоколаду. Дехто помічає, що трохи шоколаду на початковому етапі мігрені може запобігти її розвитку.

Так трапляється не випадково. Все це "несвідомі спроби відновити баланс неврологічних систем, які виходять з ладу під час мігрені".

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Аура

Під час цієї фази деякі люди можуть мати проблеми із зором, як-от миготіння світла, або дивні відчуття (поколювання в голові). Більшість пацієнтів (близько 80% людей) не відчувають стадії аури.

Ці симптоми виникають через сплеск активності в мозку, який згодом пригнічується, що змінює кровотік і викликає звуження кровоносних судин. Чи помічає людина це, залежить від структури та чутливості кори головного мозку.

Біль

Далі з'являється біль. Організм реагує на судинні зміни у мозку, і головний біль – один із способів попередити про те, що щось може бути не так. Будь-яке порушення кровотоку – недостатнє або надмірне – є потенційно небезпечним. Блокування судини може призвести до ішемічного інсульту, а її розрив – до геморагічного інсульту.

Біль при мігрені починається з різкого розширення судин після попереднього їх звуження. Це раптове розширення стимулює больові рецептори, викликаючи пульсуючий і виснажливий біль.

Постдром

Четверта стадія настає після того, як найсильніший головний біль вщухає. Це своєрідне "похмілля" від мігрені – більше, ніж просто відчуття втоми, це окрема фаза нападу мігрені. Вона може викликати симптоми, дуже схожі на традиційне похмілля: нудоту, втому, зневоднення, ломоту в тілі та затуманення свідомості.

На проходження всіх чотирьох фаз мігрені можуть піти дні або навіть тижні.