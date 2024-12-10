Північний Льодовитий океан може залишитися без криги вже до 2030 року: що це означає

Північний Льодовитий океан може вперше залишитися без льоду вже до 2030 року

Вчені вперше спрогнозували, коли саме в Північному Льодовитому океані може настати перший день без морського льоду.

За кліматичних умов, які спостерігалися у 2023 році, цей момент може настати вже через 3-6 років – до 2030 року, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі Nature.

Це значно швидше, ніж вважали раніше, адже відповідно до попередніх прогнозів, день Х мав настати всередині століття.

Танення льоду у високих широтах є одним із найбільш помітних проявів зміни клімату. Щоразу, коли морський лід зникає, океан починає поглинати більше сонячного тепла. Це відбувається через те, що темна вода нагрівається швидше, ніж відбиваюча біла поверхня льоду.

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Таке нагрівання запускає ланцюгову реакцію, яка пришвидшує танення не лише влітку, але й у зимовий період, зменшуючи загальну кількість льоду в океані.

Окрім цього, відсутність льоду може змінити глобальні погодні умови: спричиняти частіші шторми, хвилі спеки та інші екстремальні явища у середніх широтах.

Дослідження показало, що перший день без льоду в Північному Льодовитому океані часто трапляється у періоди аномального потепління. Наприклад, взимку спостерігаються теплові хвилі, які суттєво уповільнюють утворення нового льоду. Навесні і влітку інтенсивне танення посилюють шторми та теплі океанські течії.

Вчені виявили, що така швидка втрата льоду є можливою навіть за сценаріїв відносно низьких викидів парникових газів.

Наслідки втрати льоду будуть далекосяжними не лише для клімату, а й для екосистем. Арктичні тварини, як-от полярні ведмеді, вже відчувають стрес через зменшення площі льоду. Зникнення цього середовища ще більше ускладнить їхнє виживання. Це також вплине на життя зоопланктону, що є основою харчового ланцюга в арктичних водах.

Проте є і певні можливості запобігти такому розвитку подій. Якщо глобальне потепління вдасться стримати на рівні 1,5°C (відповідно до Паризької угоди), є шанс уникнути не лише повного танення льоду, але й його першого зникнення.

Цей план потребує значного скорочення викидів та активної боротьби з наслідками зміни клімату. Водночас вчені попереджають: навіть за такого сценарію існує ризик, що внутрішні кліматичні процеси зумовлять швидку втрату льоду.

Раніше ми розповідали, що танення арктичного льоду може вплинути на глобальну циркуляцію океану і спричинити зміни клімату. Схожим чином в далекому минулому зростання рівня прісної води викликало різке падіння температур у Північній Європі.