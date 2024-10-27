Вчені б’ють на сполох через вплив танення льодовиків на розподіл тепла в океані: чим це загрожує

Танення льодовиків здатне порушити циркуляцію океанічних течій і призвести до кліматичних змін

Танення арктичного льоду може вплинути на глобальну циркуляцію океану і спричинити зміни клімату.

Схожим чином в далекому минулому зростання рівня прісної води викликало різке падіння температур у Північній Європі.

Про це йдеться в дослідження, опублікованому в Nature Communication, пише Phys.org.

Північні моря, що розташовані між Гренландією та Норвегією, відіграють ключову роль у транспортуванні тепла через океан – це впливає на клімат далеко за їхніми межами.

На початку останнього міжльодовикового періоду – понад 100 тисяч років тому – глобальні температури були вищими, обсяги льоду меншими, а рівень моря значно вищим, ніж зараз.

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Дослідницька група під керівництвом Мохаммеда Езата з’ясувала, що потепління клімату в ту епоху було пов’язне із активним таненням арктичного льоду.

Такий висновок вчені зробили, вивчивши комбінацію біологічних, неорганічних і органічних геохімічних індикаторів гірських порід, узятих з Північних морів. Ці зразки, за їхніми словами, діють як капсули часу, що зберігають інформацію про попередні умови океану.

Вчені вважають, що потепління призвело до порушення солоності та щільності води. А це, своєю чергою, порушило нормальний потік течій і призвело до зміну розподілу тепла в океані.

За словами Мохаммеда Езата, розуміння динаміки останнього міжльодовикового періоду має вирішальне значення. Минулі теплі періоди в історії Землі підкреслюють те, наскільки важливо звертати увагу на попередні явища.

Науковці вважають, що оскільки Арктика продовжує нагріватися, а морський лід зменшується, людство може стикнутися з подальшими змінами в океанічних течіях і кліматичних умовах.

"Це нагадує нам, що клімат планети – це тонка рівновага, яку легко порушити змінами температури та льодового покриву", – пояснює керівник дослідження.

За попередніми підрахунками вчених, з 2050 року в Північному Льодовитому океані з’являться ділянки без льоду.

"Ми сподіваємося, що наше дослідження стане орієнтиром для тих, хто займається моделюванням клімату, щоб використовувати цей період часу для кращого обмеження впливу змін льоду на регіональний і глобальний клімат", – додає Мохаммед Езат.

Раніше в жовтні 2024 року десятки кліматологів у відкритому листі застерегли, що зміна клімату створює "серйозний ризик глобальної зміни циркуляції океану в Атлантиці, що матиме руйнівні та незворотні наслідки".

Нагадаємо, за підрахунками науковців, 15 льодовиків уже зникли внаслідок глобального потепління.