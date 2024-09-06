Як "розмовляє" крига в океані? Українські полярники записали моторошні скрипи льоду в Антарктиці

Українські полярники записали голосні звуки, схожі на скрип і крик, які лунають над крижаними водами Антарктики.

Фахівці стверджують, що причиною моторошного звучання холодного континенту стали особливі погодні умови.

Відеозаписом, на якому чути незвичні звуки, поділилися у Національному антарктичному науковому центрі.

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Як пояснюють українські полярники, у серпні поблизу станції "Академік Вернадський", що на острові Галіндез, упродовж кількох тижнів температура повітря трималася на рівні близько -10°С. Протягом цього часу неподалік від берега утворилася крига товщиною кілька сантиметрів.

"Потім почався приплив, внаслідок якого крига стала руйнуватися: утворилися великі тріщини, що розділили суцільний покрив на окремі плити", – розповідають члени 29-ї наукової експедиції.

Надалі льодові плити почали коливатися та змінювати форму, що і спричинило характерні моторошні скрипи.

Нагадаємо, поблизу антарктичної станції "Академік Вернадський" наприкінці серпня збільшилася кількість субантарктичних пінгвінів, групи яких у кількості від 10 до 70 птахів шукають кращі місця для гніздування.