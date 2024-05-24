Нове дослідження змінило уявлення про магнітне поле Сонця: чому це важливо

Сонце має потужне магнітне поле, яке утворює сонячні плями на його поверхні та спричиняє сонячні бурі – подібні до тієї, що охопила полярними сяйвами Україну та низку інших країн світу цього місяця.

Вчені століттями намагаються дізнатися, як саме формується магнітне поле Сонця. Група американо-британських науковців висунула нову теорію. Вони припустили, що джерело магнітного поля міститься значно ближче до поверхні, ніж вважалося раніше.

Результати дослідження опубліковані у науковому журналі Nature, повідомляє CNN.

Дослідники відстежують активність Сонця за допомогою сонячних плям. Вони є джерелом спалахів і викидів, які вивільняють світло, сонячну матерію та енергію в космос.

Нещодавня магнітна буря свідчить про наближення світила до "сонячного максимуму" – точки в його 11-річному циклі, коли спостерігається найбільша кількість сонячних плям.

"Оскільки, на нашу думку, кількість сонячних плям залежить від сили магнітного поля всередині Сонця, ми вважаємо, що 11-річний цикл сонячних плям відображає цикл сили внутрішнього магнітного поля Сонця", – зазначив співавтор дослідження Даніель Лекоане.

Щоб побачити силові лінії магнітного поля Сонця, які пронизують сонячну атмосферу, утворюючи павутину магнітних структур, вчені розробили математичну модель. Вони вперше врахували явище, яке називається торсіонними коливаннями – магнітно керовані потоки газу і плазми всередині й навколо Сонця, які сприяють утворенню сонячних плям.

В деяких областях ці обертання прискорюються або сповільнюються, тоді як в інших залишаються стабільними. Торсіонні коливання також мають 11-річний цикл, подібний до сонячного.

Розрахунки дослідників показали, що магнітне поле може генеруватися на глибині близько 32 100 кілометрів під поверхнею Сонця. Це набагато ближче до поверхні, ніж вважалося раніше (понад 209 тисяч кілометрів).

Для проведення розрахунків науковці використали новий алгоритм, на розробку якого пішло понад 10 років. Якби для цього використовували звичайний ноутбук, процес би зайняв близько 450 років.

Нова модель може допомогти вченим краще зрозуміти 11-річний сонячний цикл і поліпшити прогнозування космічної погоди, яка може вивести з ладу GPS і супутники зв'язку, а також засліпити спостерігачів нічного неба полярними сяйвами.

Нагадаємо, північне сяйво, яке виникло 11 травня, може бути найяскравішим за останні 500 років.