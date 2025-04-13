"Вивільняє всотню більше енергії, ніж ми бачили деінде": вчені зафіксували "пробудження" чорної діри

Астрономи в режимі реального часу спостерігали "пробудження" надмасивної чорної діри після довгого періоду бездіяльності. Космічний об'єкт раптово засвітився і почав створювати безпрецедентні за потужністю спалахи.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в Nature Astronomy, пише Європейське космічне агентство.

Відомо, що надмасивні чорні діри не постійно поглинають матерію навколо, а можуть мати тривалі періоди бездіяльності. Таким виявився гравітаційний "монстр" у центрі далекої і не примітної галактики за 300 мільйонів світлових років від Землі.

Після десятиліть відсутності активності надмасивна чорна діра раптово "прокинулася". Перші ознаки цього виявили наприкінці 2019 року, коли галактика почала неочікувано сяяти, привернувши увагу астрономів.

Протягом кількох років вчені вивчали ознаки активності там і виявили, що незвичайні зміни були результатом переходу чорної діри в активну фазу. Яскраве ядро галактики назвали Анскі.

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Раніше науковці намагалися виявити рентгенівське випромінювання там, але їхні спроби були марними. Однак у лютому 2024 року команда дослідників побачила спалахи рентгенівського випромінювання від Анскі, які відбувалися за майже рівні проміжки часу.

"Ця рідкісна подія дає астрономам можливість спостерігати за поведінкою чорної діри в режимі реального часу за допомогою рентгенівських космічних телескопів.

Це явище відоме як квазіперіодичне виверження, або QPE. QPE – це короткочасні спалахи. І це перший раз, коли ми спостерігали таку подію в чорній дірі, яка, здається, прокидається", – пояснила керівниця дослідження Лорена Ернандес-Гарсіа.

Науковці виявили, що сплески енергії від чорної діри в десять разів довші та яскравіші, ніж те, що зазвичай викликають квазіперіодичні виверження.

"Кожне з цих вивержень вивільняє в сто разів більше енергії, ніж ми бачили деінде.

Виверження Анскі також демонструють найдовшу частоту, яку коли-небудь спостерігали, близько 4,5 днів. Це підштовхує наші моделі до меж і кидає виклик нашим уявленням про те, як генеруються ці рентгенівські спалахи", – додав член команди Джохін Чакроборті.

Досі науковці не знають причину незвичайних спалахів Анскі. Зазвичай QPE вважають наслідком того, як надмасивні чорні діри захоплюють і пожирають зірки. Однак цього, ймовірно, не відбувається з Анскі.

Нагадаємо, астрономи виявили, що чорна діра масою в 10 мільйонів разів більша за Сонце, поглинає матерію в 40 разів швидше за теоретичний максимум.