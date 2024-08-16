Звідки прилетів астероїд-вбивця динозаврів? Вчені зробили нове відкриття

Учені виявили рідкісний хімічний елемент, який є "генетичним відбитком" астероїдів, що формувалися між орбітами Марса і Юпітера

Вчені розкрили таємницю походження астероїда, який 66 мільйонів років тому впав на Землю – це стало причиною вимирання динозаврів та змінило історію життя на планеті.

Дослідження кратера Чиксулуб у Мексиці, утвореного внаслідок катастрофічного зіткнення астероїда з Землею, дозволило вченим встановити, що космічний гість прибув з далеких куточків Сонячної системи – з-за орбіти Юпітера.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science, пише The New York Times.

У кратері Чиксулуб, що розташований на території сучасної Мексики, вчені виявили рідкісний хімічний елемент – рутеній. Він є своєрідним "генетичним відбитком" астероїдів, що формувалися між орбітами Марса і Юпітера. Це дало підстави припустити, що саме звідти й прилетів астероїд, який знищив динозаврів.

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Аналіз ізотопів рутенію в породах кратера показав, що астероїд належав до вуглецевих хондритів – типу метеоритів, які зазвичай походять з тих областей Сонячної системи, де розташовані планети-гіганти, як-от Юпітер. Для порівняння, інші астероїди, що раніше бомбардували Землю, мали кремнієвий склад і походили з ближчих до Сонця регіонів.

Раніше вчені припускали, що астероїд-вбивця міг бути уламком комети, яка розпалася після зближення з Сонцем. Але тепер стало зрозуміло, що це був саме астероїд із-за Юпітера, який, можливо, змінив свій курс через зіткнення з іншим космічним тілом або під впливом гравітації планет-гігантів.

Вчені також дослідили температуру порід у кратері Чиксулуб після падіння астероїда. Виявилося, що вона досягала 330°C, що свідчить про надзвичайно високу енергію удару.

Крім того, науковці встановили, що кількість викинутого в атмосферу вуглекислого газу була меншою, ніж передбачалося раніше. Це відкриття має важливе значення для розуміння наслідків цього катастрофічного зіткнення для клімату Землі та масового вимирання.

Раніше ми розповідали, що астероїд, який упав на Землю 66 мільйонів років тому, здійняв хвилю пилу. За підрахунками вчених, загальна кількість пилу становила близько 2 тисяч гігатонн, що в 11 разів перевищує вагу гори Еверест.