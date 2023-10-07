Чому люди бачать обличчя чи візерунки там, де їх нема: пояснюють науковці

Люди часом бачать об'єкт чи силует у випадковому зображенні або візерунку. Цей мозковий феномен, який називається парейдолія.

Як пояснює Live Science, прикладом може бути мордочка ведмедя на Марсі, обличчя Ісуса на розпилі дерева, силует людини на місяці тощо.

Існує кілька теорій щодо причини цього явища.

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Науковці вважають, що людський мозок адаптувався, щоб швидко вибирати обличчя з переповненої візуальної сцени. Але парейдолія є "збоєм", тобто помилковою у системі швидкої візуальної обробки. Про це йдеться у дослідженні 2020 року. яке опублікували в журналі Psychological Science.

Цікаво, що мозок не лише вирізняє обличчя, але й наділяє їх емоціями.



"Вражаючою особливістю цих об’єктів є те, що вони не тільки виглядають як обличчя, але навіть можуть передавати відчуття особистості чи соціального значення. Наприклад, вікна будинку можуть виглядати так, ніби на вас дивляться два ока, а стручковий перець може мати щасливий вигляд. подивіться на його обличчя", – пишуть автори дослідження.

Вчені дізнались, що люди частіше бачать чоловічі, а не жіночі обличчя в неживих об’єктах. Про це свідчать результати дослідження 2022 року в журналі PNAS.

Науковці встановили, що шимпанзе, між іншим, теж бачать деякі риси обличчя в об’єктах, але не так добре, як ми.

Завдяки парейдолії лікарі навчились визначати низку розладів мозку, як-от розлад спектру аутизму (РАС) або хвороба Паркінсона.

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У 2022 році вчені також виявили, що люди, які відчувають парейдолію, також можуть частіше мати паранормальні переживання або стверджувати, що вони мають екстрасенсорне сприйняття. Про це йдеться у дослідженні в журналі PLoS One.

А всім відомий тест Роршаха з чорнильними плямами є прикладом "спрямованої парейдолії". Під час нього у людей запитують, що вони бачать у розпливчастих чорнильних плямах.

Психологи раніше стверджували, що ці тести – "вікно у підсвідомість", однак у 2021 році науковці критично висловились щодо використання цієї методики для оцінки людей у європейських судових процесах.

Нагадаємо, вчені також з'ясували, що жінки після пологів більш схильні бачити "обличчя" у неживих предметах.