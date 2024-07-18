Астрономи виявили планету з найбільш витягнутою орбітою та зворотним напрямком обертання

Астрономи знайшли екзопланету, яка має найбільш витягнуту орбіту серед усіх відомих планет за межами Сонячної системи. Вона обертається навколо своєї зірки у зворотному напрямку.

Про це свідчать результати дослідження, опубліковані в журналі Nature, повідомляє CNN.

Планета TIC 241249530 b розташована за 1100 світлових років від Землі і є газовим гігантом, маса якого в п'ять разів перевищує масу Юпітера.

Вона обертається навколо своєї зірки на відстані, яка становить дві третини відстані від Землі до Сонця, а її орбітальний період складає 167 днів.

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Найцікавіша особливість TIC 241249530 b – її дуже витягнута орбіта. Вона наближається до своєї зірки на відстань, яка в 10 разів менша за відстань від Меркурія до Сонця, і віддаляється на відстань, що дорівнює відстані від Землі до Сонця. Це означає, що температура на планеті дуже сильно змінюється протягом року.

Ще однією незвичайною рисою цієї планети є те, що вона обертається навколо своєї зірки у зворотному напрямку. Ймовірно, на це вплинула гравітація маленької зірки-компаньйона, яка обертається навколо TIC 241249530 b.

TIC 241249530 b класифікується як "теплий Юпітер", бо її температура недостатньо висока, щоб називатися "гарячим Юпітером". Вчені вважають, що орбіта цієї планети з часом скоротиться, і вона стане "гарячим Юпітером", але продовжить обертатися у зворотному напрямку.

Астрономи поки що не мають детальної інформації про склад атмосфери TIC 241249530 b та процеси, що відбуваються на ній. Вчені припускають, що при максимальному зближенні зі своєю зіркою температура на планеті сильно підвищується, що призводить до різких змін сезонів.

Раніше ми розповідали, що команда дослідників відкрила нову екзопланету Speculoos-3b, яка обертається навколо ультрахолодної червоної карликової зірки.