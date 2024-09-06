Вчені знайшли спосіб зробити шкіру та мʼязи прозорими: вони використали звичайний харчовий барвник
Дослідники виявили, що звичайний харчовий барвник може тимчасово зробити шкіру, м'язи та інші тканини тварин прозорими. Метод поки не випробовували на людях.
Про це йдеться у досліджені, опублікованому в журналі Science, пише The Guardian.
Зазначається, що це відкриття дає можливість зазирнути всередину тіла тварин без інвазивних втручань.
Під час експерименту дослідники нанесли барвник на живіт миші, і крізь її шкіру стали виднітися органи: печінку, кишківник і сечовий міхур. Також вони нанесли барвник на голову тварини, що дозволило побачити кровоносні судини у мозку.
Після того, як барвник змили, шкіра миші повернулася до звичайного стану.
Використання цього методу допоможе лікарям діагностувати пухлини, не вдаючись до хірургічного втручання, вважають науковці.
За словами одного з дослідників Гуосонга Хонга, це також може зробити процедуру забору крові менш болісною, оскільки медики зможуть легше побачити вени під шкірою.
Науковці використали звичайний харчовий барвник тартразин, який є у деяких чипсах та напоях. Виявилося, що барвник, проникають у тканини, дозволяє світлу проходити через них більш вільно, тому вони стають майже прозорими.
Цей метод поки не тестували на людях, але дослідники сподіваються, що він відкриє нові можливості у медицині та наукових дослідженнях.
Раніше ми розповідали, що вчені розробили барвник, що прилипає до ракових клітин і підсвічує їх під час видалення пухлини. Цей винахід може знизити ризик повернення раку.