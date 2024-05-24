Вчені виявили у Північному Льодовитому океані, ймовірно, новий вид корала

У глибинах Північного Льодовитого океану виявили потенційно новий вид корала – він живе на стеблах морських лілій.

Групу дослідників, яка вирушила в експедицію на північ Норвегії до міста Тромсе, здивувала така знахідка, адже здебільшого корали поширені у водах Тихого та Індійського океанів, пише IFL Science.

"Відколи ми тут, в Арктиці, ми бачили надто мало коралів. Під час сьогоднішнього занурення побачили багато цих криноїдів (морських лілій – ред.). Те, що ми знайшли, – це корал, який живе на його ніжці. Це майже напевно новий вид", – пояснив професор Алекс Роджерс, головний автор дослідницького проєкту Ocean Census.

Науковці зазначили, що їхня експедиція важлива для цього середовища, адже є низка факторів, які загрожують його існуванню. Зокрема, на нього негативно впливають зміни клімату.

Також його розглядають як потенційне джерело для видобутку корисних копалин і рідкісних металів. Якщо такі роботи проводитимуть на дні водойми, то потенційно це може завдати непоправної шкоди вразливим організмам та екосистемам, які тут мешкають.

"Розуміння кожного аспекту нашої екосистеми має величезне значення. Сьогодні ми маємо нові інструменти, що дають нам змогу робити відкриття, які раніше були недоступними.

З нашими нинішніми можливостями накопичувати величезні обсяги даних і ефективно їх об’єднати, ми маємо величезний потенціал. Якщо ці дані стануть доступними і будуть поширюватися не лише серед тих, хто їх зібрав, це може мати глибокий вплив на наукове розуміння", – зазначив Ян-Гуннар Вінтер, проректор з досліджень і розробок Норвезького арктичного університету.

Раніше ми розповідали, що вчені виявили знебарвлення коралів Великого бар'єрного рифу. Щоб їх врятувати вчені з Таїланду вирощують корали в лабораторних умовах.