Хтось добре грає в м'яч, а ви навіть не встигаєте його помітити? Вчені знайшли цьому пояснення

Ірландські науковці, ймовірно, з'ясували, чому деякі люди швидше помічають мʼяч, який швидко летить в їхній бік під час спортивних ігор.

Виявилося, що швидкість візуального сприйняття у людей сильно варіюється, а це означає, що дехто може "бачити" більше інформації за секунду, ніж інші.

Дослідження, проведене у Триніті-коледжі Дубліна, опублікували у журналі Plos One, повідомляє MedicalXpress.

Швидкість візуального сприйняття, як відомо, може різнитися між видами. Однак дослідники вирішили з'ясувати, чи є відмінності цього показника у представників одного виду – людей.

У рамках експерименту вчені використовували "тест на мерехтіння" – учасникам показували світло, що блимало швидше і швидше (в якийсь момент – настільки швидко, що здавалося абсолютно нерухомим). Потім учасників запитали, до якого моменту вони бачили мерехтіння.

Деякі з них зазначили, що світло було нерухомим, коли насправді воно блимало близько 35 разів на секунду. Водночас інші були здатні сприймати миготіння зі швидкістю понад 60 разів на секунду.

Так експеримент показав значні відмінності у швидкості, з якою люди сприймають рухомі зображення. Серед жінок ці показники більш варіативні, ніж серед чоловіків.

"Ми ще не знаємо, як ця різниця у швидкості сприйняття може вплинути на наше життя, але вважаємо, що індивідуальні відмінності можуть стати очевидними у ситуаціях, коли потрібно знайти або відстежити об'єкти, що швидко рухаються.

Наприклад, у спортивних іграх з м'ячем, або в ситуаціях, коли візуальні сцени швидко змінюються, як, наприклад, у змагальних іграх", – сказав автор дослідження Клінтон Гарлем.

Отже, деякі люди мають вроджену перевагу над іншими, особливо у волейболі чи тенісі. Водночас у тих, кому не так пощастило зі швидкістю сприйняття, є більший ризик втратити м'яч або не влучити по ньому.

Експерти вважають, що результати дослідження можуть також мати значення для світу природи і пояснити, як деякі тварини здатні уникати хижаків, або навпаки – ловити здобич.

Нагадаємо, раніше вчені пояснили, чому ви можете бачити "обличчя Ісуса" на хлібі, "череп" на планеті та інші обличчя на неживих предметах.

Також стало відомо, яка група людей більш схильна до таких оптичних ілюзій.