Нагадує череп: NASA показали "моротошну" вулканічну яму в Сахарі. ФОТО

Космічне агентство NASA показало "моторошне" фото кальдери у формі черепа в пустелі Сахара.

Кальдера – це конус вулкана, який просів углиб. Із космосу здається, наче ця яма у формі черепа світиться і "дивиться" просто в орбітальну камеру.

Фото нещодавно опублікували на сайті NASA Earth Observatory, повідомляє Space.

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Цей знімок зробив астронавт з борту Міжнародної космічної станції (МКС) 12 лютого.

Тоді космічний апарат проходив над гірським масивом Тібесті – хребтом, що тягнеться через центр пустелі Сахара через Чад і Лівію.

Фото: NASA Earth Observatory

Об'єкт у формі черепа розташований на дні Тру-о-Натрон, також відомого як Дун-Орей – вулканічної кальдери шириною близько тисячі метрів.

Цей кратер залишився після потужного виверження вулкану сотні тисяч років тому.

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Геологічне заглиблення розташоване на південь від Тарсо Туссіде – ще більшого вулканічного об'єкту, в якому знаходиться потенційно активний стратовулкан.

Нагадаємо, раніше NASA зробили знімок усміхненого Сонця.

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