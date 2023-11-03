Нагадує череп: NASA показали "моротошну" вулканічну яму в Сахарі. ФОТО

Космічне агентство NASA показало "моторошне" фото кальдери у формі черепа в пустелі Сахара.
Кальдера – це конус вулкана, який просів углиб. Із космосу здається, наче ця яма у формі черепа світиться і "дивиться" просто в орбітальну камеру.
Фото нещодавно опублікували на сайті NASA Earth Observatory, повідомляє Space.
Цей знімок зробив астронавт з борту Міжнародної космічної станції (МКС) 12 лютого.
Тоді космічний апарат проходив над гірським масивом Тібесті – хребтом, що тягнеться через центр пустелі Сахара через Чад і Лівію.
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|Фото: NASA Earth Observatory
Об'єкт у формі черепа розташований на дні Тру-о-Натрон, також відомого як Дун-Орей – вулканічної кальдери шириною близько тисячі метрів.
Цей кратер залишився після потужного виверження вулкану сотні тисяч років тому.
Геологічне заглиблення розташоване на південь від Тарсо Туссіде – ще більшого вулканічного об'єкту, в якому знаходиться потенційно активний стратовулкан.
Нагадаємо, раніше NASA зробили знімок усміхненого Сонця.
А до Геловіну дослідники космосу показали моторошне "обличчя" Юпітера.
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