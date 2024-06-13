Майя приносили в жертву дітей-близнюків: дослідження

Науковців встановили, що 64 із 100 знайдених раніше останків в Чичен-Іца – політичному та культурному центрі майя – належали хлопчикам від 3 до 6 років, яких убили під час релігійних ритуалів.

Кістки дітей знайшли біля священної водойми в підземному резервуарі ще в 1967 році, інформує Reuters. Лише тепер науковцям вдалося проаналізувати ДНК частини скелетів, результати дослідження опублікували в журналі Nature.

Більшість зі знайдених дітей були поховані в проміжку від 800 до 1000 року нашої ери, хоча загалом період захоронень більш тривалий і сягає 500 років.

"Ритуальні жертвоприношення були поширеною практикою серед стародавнього населення Мезоамерики. Однак біологічні стосунки між принесеними в жертву особами раніше не були описані", – сказав провідний автор дослідження, археогенетик Родріго Баркера з Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка у Німеччині.

Для аналізу науковці використали генні дані з кам’янистої частини скроневої кістки, в якій знаходиться внутрішнє вухо – ця частина черепа виявилася оптимальною для збереження стародавньої ДНК.

Вчені для аналізу відбирали лише ліву частину для того, щоб уникнути повторних заборів у однієї особи.

Їм вдалося виявити, що деякі із похованих дітей були родичами, а двоє мали настільки схожу ДНК, що могли бути однояйцевими близнюками.

"Ми вважаємо, що жителі Чичен-Іци намагалися символічно відтворити міфологічні історії майя та зображення героїв-близнюків у цьому ритуальному похованні", – додав Баркера.

Близнюки займали важливе місце в релігії та мистецтві стародавніх майя, а їхнє жертвоприношення було описане у священних писання. У книзі "Пополь-Вух" герої-близнюки Хунахпу та Шбаланке пережили цикли ритуальних убивств та воскресіння під час протистояння богам підземного світу.

Однак науковці не змогли встановити, як майя вбивали дітей, адже на останках не знайшли слідів порізів чи інших травм.

Результати дослідження ставлять під сумнів поширену в XX столітті ідею про те, що жертвоприношення майя були переважно жіночими.

"Під час іспанського колоніального періоду тисячі книг і текстів майя систематично спалювалися, щоб викорінити релігійні вірування та діяльність майя та замінити їх на християнство.

Як наслідок, є багато прогалин у наших знаннях про конкретні ритуальні практики, які виконували стародавні майя, і особливо про їхнє значення", – зазначили автори дослідження.

Нагадаємо, поблизу Неаполя вчені знайшли дитячі малюнки із зображенням гладіаторських боїв. Психологи припускають, що маленькі автори малюнків були свідками зображених подій.