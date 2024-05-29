У Мексиці знайшли десятки ножів для жертвоприношення богу ацтеків

Вчені знайшли десятки ножів для жертвоприношень в археологічній зоні Тлателолко

У мексиканській столиці Мехіко археологи знайшли десятки ритуальних ножів віком понад 600 років, які могли використовуватись для жертвоприношення.

Дослідники з Національного інституту антропології та історії виявили 59 кишенькових ножів, 7 ножів з обсидіану (силікатної вулканічної породи темного кольору), а також 3 блоки копалу (твердої смоли).

Вчені кажуть, що ритуальні ножі опинилися у святилищі між 1375 і 1418 роками н.е. Ймовірно, жерці використовували їх для "самопожертви" одному з ацтецьких богів, повідомляє Arkeonews.

Кам'яну скриньку з церемоніальними артефактами виявили під час розкопок у храмі "І" в археологічній зоні Тлателолко. Цю територію з XIII століття населяв народ тлателолка, який розмовляв мексиканською мовою науатль. А місто Тлателолко було засноване в 1338 році і залишалося незалежним містом-державою до 1473 року.

Вчені кажуть, що жерці могли використовувати ножі для “самопожертви” одному з ацтецьких богів Фото: INAH

Археологи Франсіско Хав'єр Лауе Паділья і Паола Сільва Альварес виявили підношення під час дослідження біля центрального вівтаря храму Gran Basamento, присвяченому богу Тецкатліпоці.

Тецкатліпока ("володар димлячого обсидіанового дзеркала") – один із головних богів у міфології ацтеків і мая. За повірʼями ацтеків, він викликав землетруси і був покровителем жерців, карателем злочинців, володарем зірок, холоду, стихій, а водночас – руйнівником світу.

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За словами науковців, кожен компонент скриньки для підношень з храму Тецкатліпоки має символічне значення, а знахідка дає "безцінне уявлення" про церемоніальні практики народу тлателолка в період між XIV і XV ст.

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