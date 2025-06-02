6000 років тому потрапили до Південної Америки і зникли: вчені знайшли "сліди" таємничої народності

Люди, які 6000 років тому ступили на землю Південної Америки, належали до раніше невідомої групи мисливців-збирачів, яка безслідно зникла.

Ця загадкова спільнота не має стосунку до жодної південноамериканської групи, що існувала протягом останніх двох тисячоліть.

Таких висновків дійшли вчені у дослідженні, опублікованому в науковому журналі Science Advances, пише IFLScience.

Науковці проаналізували ДНК 21 людини з плато Богота, що жили у період від 6000 до 500 років тому.

Під час дослідження вчені відкрили доіспанську групу, яка мешкала на високогірній місцевості під назвою Чекуа.

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Ця спільнота не була пов'язана з іншими північноамериканськими популяціями, як-от культури Каліфорнійських канальних островів або Кловіс. Тому дослідники дійшли висновку, що проаналізовані останки належали південній лінії корінних американців, яка першою перемістилася з Центральної до Південної Америки.

Однак генетичних слідів цієї первісної популяції не знайшли в інших геномах, молодших за 2000 років, і в жодній із сучасних корінних груп.

"Ми не змогли віднайти нащадків цих ранніх мисливців-збирачів з колумбійських високих рівнин – їхні гени не передалися. Це означає, що в районі Боготи відбувся повний обмін населенням", – зазначила перша авторка дослідження Кім-Луїза Креттек.

Точно сказати, як саме зникла стародавня спільнота, досить важко. Однак ця подія збігається у часі з появою нового типу кераміки, відомого як керамічний комплекс Еррера. Він з'явився близько 3000 років тому.

Вважається, що групи, пов'язані з Еррерою, займалися сільським господарством, зокрема вирощуванням кукурудзи, а пізніше дали початок новій культурі, відомій як чибча-муїска.

Генетична та культурна спадкоємність між населеннями Еррери, чибча-муїска та сучасними корінними жителями Південної Америки добре задокументована. Наприклад, мовами чибча, які вони принесли на континент, досі послуговуються в деяких районах північної Колумбії.

Результати дослідження свідчать про те, що поширення вирощування кукурудзи та гончарства в Південній Америці відбувалося завдяки зміні населення, а не культурній дифузії. Хвиля міграції повністю замінила попередніх мешканців регіону, а не асимілювала їх.

Нагадаємо, у джунглях Гватемали знайшли рештки міста народу мая віком 3 тисячі років.