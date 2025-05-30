У джунглях Гватемали знайшли рештки міста народу мая віком 3 тисячі років

Антропоморфні скульптури з міста мая, знайдені у Гватемалі

На півночі Гватемали у Центральній Америці археологи розкопали залишки міста цивілізації мая віком майже 3 тисячі років.

Серед знахідок – піраміди та монументи, які вказують на те, що місто Лос-Абуелос було важливим церемоніальним центром, пише The Guardian.

Цивілізація мая виникла приблизно у 2000 році до нашої ери й досягла розквіту між 400 та 900 роками нашої ери на території сучасних південних регіонів Мексики та Гватемали, а також частини Белізу, Сальвадору й Гондурасу.

Місто, яке отримало назву Лос-Абуелос (у перекладі з іспанської – "Прабатьки" або буквально "Дідусі"), розташовувалося приблизно за 21 км від важливого археологічного об’єкта Уашактун у департаменті Петен на півночі Гватемали.

Рештки 3000-літнього міста мая AFP/Infobae

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Лос-Абуелос датується Середнім докласичним періодом (приблизно 800-500 роки до н.е.) і вважається одним із найдавніших і найважливіших церемоніальних центрів цивілізації мая в джунглях Петену біля кордону з Мексикою.

"Цей комплекс із трьох об’єктів утворює раніше невідомий міський трикутник… Ці знахідки дозволяють переосмислити уявлення про церемоніальну та соціально-політичну організацію доколумбового Петену", – зазначили в міністерстві культури Гватемали.

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У квітні в іншому районі Петену, на території Тікаля, науковці виявили 1000-річний вівтар культури Теотіуакан. Цю знахідку інтерпретували як доказ зв’язків між двома доіспанськими культурами, які існували на відстані понад 1300 км одна від одної.

Тікаль, розташований приблизно за 23 км від Уашактуну, є головною археологічною пам’яткою Гватемали та одним із найпопулярніших туристичних місць країни.