Існувала до появи динозаврів: вчені виявили в Намібії скам'янілості невідомої доісторичної істоти

Міжнародна група дослідників виявила в Намібії скам'янілості раніше невідомого науці гігантського "болотного чудовиська", схожого на саламандру.

Вчені вважають, що ця істота мешкала близько 280 мільйонів років тому – задовго до появи динозаврів.

Про йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Nature, пише The New York Times.

Дослідниця Клаудія Марсікано розповіла, що коли археологи побачили величезні скам'янілості, одразу зрозуміли, що це щось особливе. Новий вид назвали Gaiasia jennyae на честь місця, де були знайдені скам'янілості, та покійної палеонтологині Дженні Клак.

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Череп істоти значно більший за людський: у довжину він сягає близько 60 сантиметрів.

Вчені вважають, що Gaiasia jennyae жила на дні боліт та озер. Вона вела хижий спосіб життя, влаштовуючи засідки на здобич. Незвичайна форма голови, що нагадує кришку унітаза, ймовірно, допомагала їй всмоктувати здобич, а величезні ікла в передній частині рота – пережовувати її.

Зазначається, що череп Gaiasia значно більший за ті, що були в подібних скам'янілостей, знайдених раніше в Європі та Північній Америці.

Вчені сподіваються, що цей новий вид допоможе заповнити деякі прогалини в історії скам'янілостей.

Науковці також припускають, що Gaiasia jennyae може бути нащадком родини, яку вважали вимерлою мільйони років тому. Йдеться про болотних хребетних під назвою колостеїди.

Ця родина відокремилася від інших наземних тварин задовго до появи амфібій, рептилій і ссавців. Приблизно 400 мільйонів років тому колостеїди та інші ранні тетраподи еволюціонували з риб в екваторіальних джунглях.

Дослідники припустили, що коли 307 мільйонів років тому архаїчні тетраподи зникли з екваторіальних джунглів, вони вимерли. Але залишки Gaiasia виявили у породах, датованих на 20 мільйонів років пізніше.

Крім того, є ознаки, що істоти, подібні до Gaiasia jennyae, могли жити на значно ширшій території, ніж вважалося раніше – не лише в Європі та Північній Америці.

Сьогодні Намібія, де виявили скамʼянілості, розташована на північний захід від Південної Африки, але близько 300 мільйонів років тому вона була південніше і межувала з Антарктидою.

Вчені припускають, що коли льодовиковий період завершувався, болота, в яких мешкала Gaiasia, могли існувати поруч із льодовиками.

Нагадаємо, нещодавно вчені змінили уявлення про форму тіла вимерлого мегалодона.