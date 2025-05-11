Науковці вперше показали, як рідкісний равлик із Нової Зеландії незвичайним способом відкладає яйця

Равлики цього виду повільно розмножуються і погано адаптуються до нових середовищ

Незвичайні репродуктивні функції великого хижого новозеландського равлика раніше були оповиті таємницею. Нещодавно вченим вдалося вперше побачити, як молюск відкладає яйце зі своєї шиї.

Про це інформує Associated Press із посиланням та місцеве агентство з охорони природи.

На ролику можна побачити, як світла кулька, схожа на крихітне куряче яйце, з’являється з отвору під головою равлика виду Powelliphanta augusta, що перебуває під загрозою зникнення.

Відео зняли на західному узбережжі Південного острова Нової Зеландії, де рейнджери доглядають за популяцією равликів, намагаючись урятувати їх від вимирання.

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Молюсків там зберігають в охолоджених контейнерах, які імітують умови їхнього колись єдиного середовища існування – віддаленої гори Огастуса, що на західному узбережжі Південного острова. Тепер там розгорнули видобувну промисловість.

Ліза Фланаган із Департаменту охорони природи, яка працювала з цими равликами останні 12 років, сказала, що цей вид досі приховує багато сюрпризів.

"Примітно, що за весь час нашого догляду за равликами, ми вперше бачимо, як один із них відкладає яйце", – розповіла науковиця.

Десятки видів і підвидів равликів Powelliphanta зустрічаються лише в Новій Зеландії. Вони переважно населяють ліси та луки, де їм загрожує втрата середовища існування.

Особини цього роду м’ясоїдні і поїдають дощових черв’яків як локшину. Вони є одними з найбільших у світі. Равлики мають великі характерні мушлі насичених земляних кольорів із закрученими візерунками.

Як й інші равлики, представники виду Powelliphanta augusta є гермафродитами і можуть розмножуватися, перебуваючи у твердій оболонці. Ці безхребетні використовують генітальний отвір у правій стороні тіла для одночасного обміну спермою з іншим равликом.

Після досягнення статевої зрілості, що вимагає восьми років, равлики відкладають близько п’яти яєць на рік. Вилуплення нащадків може зайняти більше, ніж рік.

"Деяким із наших равликів від 25 до 30 років. Вони повна протилежність садовому равлику-шкіднику, який має тисячі особин потомства на рік і живе коротке життя", – поділилася Ліза Фланаган.

У 2000-х роках через плани видобувати вугілля середовище існування Powelliphanta augusta на горі Огастус опинилося під загрозою знищення.

Через це близько чотирьох тисяч особин вивезли, а ще дві тисячі розмістили в охолодженому сховищі. До цього вдалися, аби зберегти вид, який повільно розмножується і погано адаптується до нових середовищ існування.

У 2011 році близько 800 равликів загинули в холодильнику Департаменту охорони природи через несправний контролер температури.

Однак повільне відновлення виду продовжується. За даними агентства з охорони природи, у березні 2025 року в неволі жило майже 1900 равликів цього виду, які висадили майже 2200 яєць.

Нагадаємо, вченим після 100 років пошуків вдалося вперше зазнімкувати рідкісний вид кальмара у його природному середовищі існування – на глибині 600 метрів.