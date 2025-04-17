Виростають до 7 м у довжину: вчені вперше за 100 років зняли рідкісний вид кальмара у водах океану

Після 100 років пошуків вченим вперше вдалося зазнімкувати рідкісний вид кальмара у його природному середовищі існування.

Особини цього виду можуть виростати до 7 метрів у довжину, повідомляє IFLScience із посиланням на Schmidt Ocean Institute.

Молодого гігантського кальмара зняли 9 березня на глибині 600 метрів у водах біля Південних Сандвічевих островів у південній частині Атлантичного океану.

Вдалося це зробити із борту дослідницького судна "Фалкор" за допомогою дистанційно керованого апарату (ROV).

Гігантські кальмари (Mesonychoteuthis hamiltoni) зустрічаються надзвичайно рідко. Тому їхня поведінка та життєвий цикл залишаються загадкою для вчених.

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Гігантські кальмари є прозорими, однак науковці вважають, що з віком вони поступово темнішають. Представники цього виду можуть виростати до 7 метрів завдовжки та важити до 500 кілограмів, що робить їх найважчими безхребетними на планеті.

Знята на відео особина є дуже молодою, адже у довжину сягає лише 30 сантиметрів. Однак кілька експертів підтвердили, що вона дійсно належить до виду гігантських кальмарів. Зокрема, з огляду на наявність гачків на його помаранчевих щупальцях.

"Захопливо бачити перші натурні кадри молодих гігантських кальмарів і принизливо думати, що вони навіть не підозрюють про існування людей.

Протягом 100 років ми в основному зустрічали їх як залишки здобичі в шлунках китів і морських птахів, а також як хижаків під час полювання на виловлених риб-іклачів", – сказала біологиня з Оклендського технологічного університету Кет Болстад, яка допомогла підтвердити вид.

Це відкриття збігається зі 100-річчям ідентифікації та офіційної назви гігантського кальмара. Вперше цей вид виявили у 1925 році – у кишках кашалота біля Шетландських островів.

Нагадаємо, вчені вперше зазнімкували глибоководну рибу-хижака на мілководді. Йдеться про Чорного диявола, який мешкає на глибині від 200 до 2000 метрів.