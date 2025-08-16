"Напрочуд інвазивний процес": вчені вперше показали, як людський ембріон імплантується в матку

Науковці вперше побачили, як людський ембріон імплантується у штучне середовище з клітинами матки в режимі реального часу у 3D форматі. Спостереження може допомогти фахівцям боротися з безпліддям.

Інноваційними кадрами поділилися дослідники Інституту біоінженерії Каталонії (Іспанія) разом із колегами з Університетської лікарні Дексеус у Барселоні це йдеться в дослідженні, інформує The Guardian.

Імплантацією ембріона називають процес прикріплення до слизової оболонки матки заплідненої яйцеклітини. Це відбувається приблизно через шість-дванадцять днів після овуляції в жінки.

Для цього вчені створили середовище, аби контрольовано зафіксувати імплантацію ембріона. Процесу дозволили відбуватися природно в гелі, частково виготовленому з колагену та тканин матки.

Провідний автор дослідження Самуель Охоснегрос вважає дослідження важливим, оскільки воно детально показує процес імплантації, який раніше ніколи не бачили.

"Ми спостерігали, як під час цього процесу ембріони проникають у матку, докладаючи для цього значних зусиль. Ці зусилля необхідні, оскільки ембріони мають проникнути в тканину матки та повністю інтегруватися в неї. Це напрочуд інвазивний процес.

Хоча відомо, що багато жінок переживають біль у животі та незначну кровотечу під час імплантації, за самими процесом ніколи раніше не спостерігали", – розповів науковець.

Згодом автори роботи порівняли імплантацію ембріона людини та миші. Вони виявили, що запліднені яйцеклітини гризунів прилипають до поверхні матки. При цьому людські – повністю проникають у тканини органу, а згодом продовжують рости всередині.

Вчені також виявили, що в процесі імплантації людський ембріон вивільняв ферменти, які розщеплюють тканини довкола, а також чинив тягову силу на своє середовище.

За словами дослідників, їхня робота може суттєво покращити розуміння механізму цього процесу взаємодії ембріона та матки. Вони сподіваються, що відкриття зможе суттєво вплинути на рівень народжуваності, оскільки невдалу імплантацію вважають причиною близько 60% викиднів.

Раніше науковцям виростити спрощені версії органів із клітин, зібраних із навколоплідних вод ембріона.